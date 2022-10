Doliu imens după ce actorul Doru Ana a încetat din viață. Acesta avea 68 de ani, iar tragicul moment s-a petrecut în noaptea de luni spre marți. Imediat, au început să curgă reacțiile la aflarea teribilei vești.

Doru Ana era și profesor, iar foștii săi studenți au transmis, la aflarea veștii triste, mesaje de condoleanțe.

„Unul dintre profesorii mei de la clasa de actorie, a plecat astăzi, într-o stea. Actorul DORU ANA. Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis actrița Medeea Marinescu.

„Un om cu o căldura imensa. Cu un har de a povesti de nici filmele nu puteau reda. O voce care făcea toți pereții facultății să vibreze. Un Trahanache veritabil. Un om. Un mare om. Drum bun, domn profesor!”, a transmis Mihai Neculescu.

Un actor talentat alături de care am avut ocazia sa joc în Inimă de țigan

„Dumnezeu să-l ierte! Pot să spun ca a fost unul dintre profesorii mei preferați, care m-a susținut pana la capăt! Un actor talentat alături de care am avut ocazia sa joc în Inimă de țigan și să mă îndrume în facultate! DORU ANA RIP”, a scris actrița Dana Hauer.

Cea mai frumoasă amintire a îndrăgitului actor

„Cea mai frumoasă și marcantă amintire din copilărie o am de la vârsta de trei ani și jumătate, când am pășit prima dată la grădiniță în grupa mică… Și cum se întâmplă, educatoarele îți spun unde să stai. Pe mine m-au pus alături de un băiețel, care apoi mi-a devenit cel mai bun prieten, timp de 50 de ani, până când s-a prăpădit. Am fost nedespărțiți. Nu a trecut zi să nu vorbim unul cu altul.

De la trei ani și jumătate până la 53 de ani, când s-a prăpădit. Este darul cel mai prețios pe care mi l-a dat Dumnezeu vreodată. Eu am avut acest noroc fantastic. Am crescut împreună, de multe ori oamenii spuneau că suntem frați, că suntem din aceeași familie, pentru că eram nedespărțiți”, povestea actorul, în urmă cu câțiva ani, în cadrul emisiunii CulTOUR, prezentată de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman.

Casa de Producție a Televiziunii Române este cea care a făcut anunțul trist, printr-un scurt mesaj transmis pe Facebook. „Drum lin în lumină, Doru Ana (28 februarie 1954 – 11 octombrie 2022)”, se arată în postarea respectivă de pe pagina Casei de Producție TVR.

Născut în București, Doru Ana a absolvit Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din Capitală, promoția 1980, la clasa profesoarei Olga Tudorache.

A avut zeci de roluri în piese de teatru, în filme și seriale celebre

A avut zeci de roluri în piese de teatru și în filme, dar și în seriale celebre, precum „Adela” sau „Fructul oprit”. Iubitorii de teatru îl cunosc după ce a jucat, ani la rândul, pe scenele teatrelor Bulandra, Comedie, Naţional, Ion Creangă sau în teatrele mai multor orașe din ţară, precum Braşov, Sibiu sau Ploieşti. A făcut roluri magistrale ca Bufonul Tocilă din comedia „Cum vă place?” de William Shakespeare, „Stalin” din drama cu acelaşi nume sau Zaharia Trahanache din „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale.

Era și profesor universitar doctor al UNATC – Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. Cel mai recent, fanii micilor ecrane l-au putut urmări în serialul „Adela”, difuzat pe Antena 1, unde a jucat rolul Traian Dincă, dar și în serialul „Fructul oprit”, unde l-a interpretat pe Traian Lăzărescu.

Printre filmele în care a mai jucat Doru Ana amintim La drum cu tata (2016), Ultima zi (2016), Umbre (2014), Carmen (2013), Câinele Japonez (2013), După dealuri (2012), Pariu cu viața (2011), Visul lui Adalbert (2011), Cealaltă Irina (2009), Medalia de onoare (2009), Nunta mută (2008), Schimb valutar (2008), 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile (2007), Moartea domnului Lăzărescu (2005), Hacker (2004), Occident (2002), Marfa și banii (2001), Terminus paradis (1998), Undeva în Est (1991) sau Primăvara bobocilor (1985).