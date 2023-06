Rolul din Excalibur a fost cel mai important

Paul Geoffrey a avut o serie de roluri în filme și seriale de televiziune de-a lungul anilor 1980, înainte de a se retrage în anii 2000. A revenit totuși la pasiunea sa, actoria, în ultimul deceniu cu roluri ocazionale, iar ultimul său rol a fost într-un episod din serialul Perpetual Grace de la Epix din 2019.

Actorul s-a născut și a crescut în Anglia și a început o a doua carieră ca broker imobiliar după ce s-a mutat în Santa Fe, New Mexico, deși a reușit să echilibreze noua sa profesie cu prima sa dragoste mai târziu în viață.

„Un actor de teatru până în măduva oaselor, Paul a continuat să joace pentru tot restul vieții sale. Iubea vinul și mâncarea franțuzească, avea o înțelegere uluitoare a istoriei, a fost toată viața fan Arsenal și a excelat în a fi cel mai simpatic tip din lume”, se arată în necrologul său, potrivit Daily Mail.

Cel mai important rol al lui Geoffrey a fost în filmul clasic Excalibur din 1981, în care l-a interpretat pe Perceval. Filmul are o viziune întunecată și brutală asupra legendei arthuriene, iar regizorul și co-scenaristul John Boorman a umplut filmul cu imagini tulburătoare și suprarealiste.

Filmul i-a avut în distribuție și pe Helen Mirren și Nicol Williamson, și a contribuit la impulsionarea carierelor timpurii ale lui Patrick Stewart, Liam Neeson, Gabriel Byrne și Ciarán Hinds, printre alții.

Producția s-a bucurat de succes comercial

Cu toate că unii critici au fost descurajați de elementele de fantezie întunecată, filmul a primit în cea mai mare parte aprecieri din partea criticilor și a fost un succes comercial. De asemenea, a câștigat un premiu pentru cea mai bună contribuție artistică la Festivalul de Film de la Cannes.

Rolul lui Geoffrey a fost deosebit de important, deoarece Perceval este singurul supraviețuitor după ce Arthur și cavalerii săi au căzut cu toții, iar el are sarcina de a arunca sabia lui Arthur, iar „Lady of the Lake” o revendică din nou.

Poate că filmul l-a ajutat pe actor să câștige o serie de roluri ulterioare, dar cariera sa nu a luat niciodată avânt, ca a altora dintre colegii săi din Excalibur.

Printre ultimele sale apariții a fost în serialul Better Call Saul

Următorul rol important al lui Geoffrey a fost cel al Lordului John „Jack” Clayton în filmul lui Ralph Richardson, din 1984, cu Greystoke: Legenda lui Tarzan.

Geoffrey avea să apară apoi în rolul domnului Lockwood în adaptarea din 1992 a filmului Wuthering Heights, în care a jucat Juliette Binoche.

De asemenea, a apărut în 1995 în adaptarea filmului TV Anna Karenina, cu Jacqueline Bisset și Christopher Reeve.

La sfârșitul anilor 1980, a apărut într-un episod din Inspector Morse, și a rămas la tema misterului cu un episod din 1990 din Poirot.

Unul dintre ultimele sale seriale de mare anvergură a fost Better Call Saul, în care a apărut într-un episod din 2015, în rolul unui croitor. Serialul a fost filmat în statul său natal adoptiv, New Mexico.

Geoffrey era căsătorit cu Sue Taylor și are trei copii: Alex, Oliver și Daisy.