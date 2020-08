Este doliu uriaș teatrului. Un actor cunoscut al Teatrului Bulandra s-a stins din viață. Este vorba despre Şerban Celea, care a murit joi, potrivit UNITER.

„UNITER anunţă cu tristeţe că azi, 20 august 2020, a plecat dintre noi actorul Şerban Celea, născut la 10 iunie 1952. Condoleanţe familiei! Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace!”, scrie UNITER pe Facebook.

Absolvent al Colegiului „Sf. Sava” din Bucureşti şi al Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică, promoţia 1975, clasa profesoarei Sanda Manu, şi-a început cariera ca actor la Teatrul Dramatic „George Bacovia” din Bacău (1975-1976), a continuat la Teatrul Giuleşti (azi Odeon) între 1976-1979, Teatrul de Comedie (1979-1994), Teatrul ‘Bulandra’ (1994-prezent).

În 1973, el joacă primul rol în filmul Bufetul ‘La Senat’. Alte roluri notabile în Jocuri de asasinat (2011), Sable noir (2006) și Teenage Space Vampires (1999). Joacă pe scena teatrului „Metropolis” din București.

Filmele în care a jucat regretatul actor:

Dragonheart 3: The Sorcerer’s Curse / Inimã de dragon 3: Blestemul vrãjitorului (2015) – Sir Wulfric

The Dying of the Light / Dusmanul din umbra (2014) – dr. Iulian Cornel Trailer

Tarzan (2013) – Chris, Smith (dialog versiune dublată) Trailer

Zambezia / Aventuri în Zambezia (2012) – Tendai (versiune dublată) Trailer

Assassination Games / Jocul asasinilor (2011) – Wilson Herrod Trailer

Ursul (2011) – Omul Kaki Trailer

Made in Romania (2010) – Gheorghe Vladic

Barbarossa (2009)

Anaconda III / Anaconda 3 (2008) – Professor Kane Trailer

Fetele marinarului (2008)

Flu Bird Horror (2008) – Oscar Drake

Ghouls (2008) – Dylan Trailer

Planet Raptor / Planeta Răpitorilor (2007) – Bakewell

Attack Force / Lovitură de maestru (2006) – Doctor

Second in Command / Gardă de corp (2006) – President Yuri Amirev Trailer

The Detonator / Detonatorul (2006) – Beilic

Dracula III: The Legacy / Dracula III: Moștenirea (2005) – Gabriel Trailer

Frankenstein & the Werewolf Reborn! (2005) – Funcţionar

Marele jaf comunist (2004) – voce Trailer

Bad Blood (2001) – Ion Conteanu

Dark Prince: The True Story of Dracula / Printul noptii (2000) – Turkish Emissary

Witchouse II: Blood Coven (2000) – University Dean

Aliens in the Wild, Wild West (1999) – Barman

Diplomatic Siege / Dusmanul dusmanului meu (1999) – Col. Vasilescu

Phantom Town / Orasul fantoma (1999) – Cowboy

Retro Puppet Master (1999) – Tatăl

Shapeshifter (1999) – Petrov

The Excalibur Kid / Zack si sabia vrajita (1999) – Sir Ector

Clockmaker / Ceasornicarul (1998) – Paznic

The Shrunken City / Orasul in miniatura (1998) – Construction Foreman