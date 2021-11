Actorul Joey Morgan, în vârstă de doar 28 de ani, a murit recent. A fost cunoscut în special pentru filmele „Scout’s Handbook for the Zombie Apocalypse”, „Flower” și „Compadres”, unde a avut roluri principale. Din păcate, actorul a pierit subit, lăsând fanii într-o mare durere. Mai mult, decesul său este învăluit în mister, mai ales că posibilele cauze ale morții sale nu au fost făcute publice.

Doliu în lumea filmului

Vestea cea tristă a fost dată chiar de impresarul său. Actorul de comedie va rămâne mereu în amintirea fanilor prin producțiile la care a luat parte.

„A fost un șoc, ne va lipsi foarte mult”, a transmis agentul pentru revista „The Hollywood Reporter”.

Tânărul era considerată o adevărată stea în ascensiune, fiind cunoscut mai ales pentru rolul său din filmul Scouts Guide to the Zombie Apocalypse, scrie The Sun.

Recent, acesta a fost votat unul dintre cele mai bune noi talente la Festivalul de Film Tribeca din 2017, pentru interpretarea sa în rolul lui Luke alături de Zoey Deutch în Flower. Ultimul său rol pe marele ecran a fost în filmul Max Reload și Nether Blasters din 2020. Cauza morții lui Morgan nu a fost încă dezvăluită.

De asemenea, Morgan a fost cel mai bine cunoscut pentru rolul său din filmul Scouts Guide to the Zombie Apocalypse, o interpretare remarcabilă, spun criticii de film.

Regizorul de la Scouts, Christopher Landon, i-a adus un adevărat omagiu actorului pe Twitter.

„Joey Morgan a intrat în viața mea acum aproape nouă ani. Era liniștit, amuzant, inteligent și grijuliu. Iar când porneau camerele, era magnetic. Vestea morții sale este sfâșietoare. Sunt onorat că l-am cunoscut”, a transmis regizorul de film.

În ultima vreme din ce în ce mai mulți actori au început să moară, și nu doar la vârste înaintate. Trăim o serie de vremuri tulburi, iar asta se vede chiar și în rândul vedetelor de film sau din lumea muzicii.