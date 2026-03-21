În dreptul administrativ, regula de bază este că o instituție publică nu poate solicita orice document, ci doar acele acte care sunt prevăzute expres în lege sau în procedurile oficiale.

De exemplu, dacă pentru eliberarea unui document este prevăzută o listă clară de acte, instituția nu poate adăuga alte cerințe în mod arbitrar. Procedura trebuie să fie clară și previzibilă, astfel încât persoana să știe exact ce are de depus.

Dacă apar cerințe suplimentare care nu au fost comunicate inițial sau care nu sunt prevăzute în mod oficial, pot apărea probleme de legalitate.

În practică, există mai multe situații în care cererea de documente suplimentare poate fi considerată nejustificată.

Un exemplu frecvent este atunci când instituția cere acte care nu apar în lista oficială. De exemplu, pentru o autorizație sau un aviz se solicită un document care nu este prevăzut nici în lege, nici în regulamentul aplicabil.

O altă situație este aceea în care sunt cerute documente pe care instituția le deține deja sau le poate obține din alte baze de date ale statului. În astfel de cazuri, persoana este pusă să refacă demersuri inutile.

Pot apărea și situații în care documentele cerute nu au legătură directă cu cererea depusă. De exemplu, se solicită acte suplimentare fără relevanță pentru soluționarea cererii.

De asemenea, dacă aceeași instituție cere documente diferite pentru cazuri similare, pot apărea probleme legate de tratamentul egal al persoanelor.

Pentru a înțelege mai ușor, pot fi avute în vedere câteva exemple.

O persoană depune o cerere pentru eliberarea unui document și i se solicită ulterior o declarație suplimentară care nu este prevăzută în procedură. În acest caz, instituția adaugă o condiție nouă, fără temei clar.

În altă situație, pentru o cerere privind un imobil, se solicită un document emis de o altă instituție publică, deși datele respective există deja în sistemele statului.

Există și cazuri în care o cerere este respinsă pentru lipsa unui document care nu apare în lista oficială de acte necesare. În astfel de situații, refuzul poate fi contestat.

Administrația publică trebuie să respecte principiul legalității, ceea ce înseamnă că orice cerință impusă cetățeanului trebuie să aibă un temei legal clar.

În același timp, procedurile trebuie să fie previzibile și transparente. Persoanele trebuie să știe din start ce documente sunt necesare, fără a fi puse în situația de a răspunde unor cerințe suplimentare apărute pe parcurs.

Respectarea acestor reguli contribuie la evitarea abuzurilor și la asigurarea unui tratament corect pentru toți cetățenii.

Dacă o instituție solicită documente suplimentare care nu par justificate, primul pas este solicitarea temeiului legal pentru aceste cerințe. Instituția trebuie să poată explica de ce sunt necesare acele acte.

Dacă explicația nu este clară sau dacă nu există un temei legal, persoana poate formula o plângere administrativă sau poate cere reanalizarea cererii.

În cazul în care problema persistă, situația poate fi dusă în instanță. Legea permite contestarea refuzurilor nejustificate ale instituțiilor publice, iar instanța poate obliga autoritatea să soluționeze cererea fără condițiile nelegale.

Dacă o instanță ajunge la concluzia că o instituție a condiționat soluționarea unei cereri de documente care nu aveau bază legală, efectele nu se limitează la o simplă constatare. Legea contenciosului administrativ permite instanței să intervină concret asupra situației create.

În primul rând, instanța poate anula refuzul instituției sau actul administrativ prin care cererea a fost respinsă. Asta înseamnă că motivul invocat de instituție, respectiv lipsa unor documente suplimentare, nu mai produce efecte juridice.

În continuare, instituția poate fi obligată să reanalizeze cererea pe baza documentelor prevăzute în mod legal. Practic, procedura este reluată, dar fără condițiile suplimentare considerate nelegale. În unele situații, dacă toate condițiile sunt îndeplinite, instanța poate obliga direct instituția să emită documentul sau să acorde dreptul solicitat.

Există și cazuri în care persoana afectată solicită suspendarea efectelor refuzului sau ale cerinței impuse. Dacă instanța admite această cerere, instituția nu mai poate invoca acea condiție până la soluționarea definitivă a procesului, ceea ce permite continuarea demersurilor fără blocaje.

Un alt aspect important este legat de despăgubiri. Dacă persoana a suferit un prejudiciu din cauza cerințelor ilegale, de exemplu a pierdut un termen, a ratat o finanțare sau a suportat costuri suplimentare, instanța poate obliga instituția să acopere aceste pierderi.

În plus, anularea unei astfel de condiții are efecte nu doar în cazul concret, ci și pentru situații similare. Instituția nu mai poate continua să aplice aceeași practică în mod legal, deoarece s-a stabilit că nu are temei.