Premierul Ilie Bolojan a transmis partenerilor de coaliție draftul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, cu intenția ca săptămâna viitoare proiectul să fie înaintat Parlamentului pentru adoptare.

Conform documentului, bugetele ministerelor pentru Educație, Sănătate și Transporturi vor înregistra creșteri, iar fonduri suplimentare vor fi alocate investițiilor, cu accent pe proiectele din PNRR.

Cele mai mari sume vor merge către sectoarele sociale și infrastructură, în timp ce totalul creditele bugetare pentru 2026 ajunge la 741,9 miliarde lei, în creștere față de 695,1 miliarde lei în 2025.

Documentul arată că principalele ministere beneficiază de alocări semnificative:

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale: ~60,1 miliarde lei

Ministerul Educației: ~57,4 miliarde lei

Ministerul Apărării Naționale: ~44,2 miliarde lei

Ministerul Transporturilor: ~42,0 miliarde lei

Ministerul Afacerilor Interne: ~34,8 miliarde lei

Ministerul Sănătății: ~22,3 miliarde lei

În ceea ce privește pensiile și sănătatea, sumele prevăzute pentru asigurări depășesc bugetul de stat propriu-zis, totalizând credite bugetare de 245,1 miliarde lei pentru 2026:

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP): ~158,9 miliarde lei

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS): ~82,8 miliarde lei

O analiză comparativă între 2025 și 2026 arată că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene înregistrează o scădere a creditelor de la 15,7 miliarde lei la 13,1 miliarde lei, în timp ce Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale înregistrează o creștere semnificativă, ajungând la 111 miliarde lei.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis astăzi că partidul va stabili duminică poziția față de proiectul de buget. El a precizat că salariul minim și pachetul de solidaritate lipsesc din draftul Guvernului, aspect care a surprins conducerea partidului. PSD adoptase în februarie un mandat clar pentru negocierile bugetare, insistând pe:

includerea pachetului de solidaritate

finanțarea proiectelor locale la nivelul anului 2025

nicio modificare la taxe și impozite față de anul trecut

Grindeanu a subliniat că, având în vedere absența salariului minim, acest punct ar putea fi adăugat acum. De asemenea, el a ridicat problema datoriilor mari în București, invitându-l la ședința coaliției pe primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, și precizând că și alte localități se confruntă cu situații similare, iar soluțiile trebuie să fie unitare. PSD urmează să depună amendamente înainte de aprobarea bugetului în Guvern, iar dezbaterile parlamentare ar urma să înceapă în aproximativ o săptămână.