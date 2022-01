BNR a majorat rata dobânzii de politică monetară

În ședința de astăzi, 10 ianuarie 2022, pe baza evaluărilor și a datelor disponibile în acest moment, precum și în condițiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de administrație al BNR a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,00 la sută pe an, de la 1,75 la sută pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2022, și păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară.

Totodată, Consiliul de administrație al BNR a decis extinderea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la ±1,00 punct procentual, de la ±0,75 puncte procentuale, implicând majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,00 la sută pe an, de la 2,50 la sută pe an și menținerea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 1,00 la sută pe an.

Acestea decizii se circumscriu procesului de normalizare treptată a conduitei politicii monetare pe care-l parcurge BNR, în condiții de mari incertitudini. În același timp, Consiliul de administrație al BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

De asemenea, deciziile CA al BNR vizează readucerea și menținerea ratei anuale a inflației în linie cu ținta staționară de 2,5 la sută ±1 punct procentual, inclusiv prin ancorarea anticipațiilor inflaționiste pe orizontul mai îndepărtat de timp, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile în contextul procesului de consolidare fiscală, și în condiții de protejare a stabilității financiare.

Precizăm că, în funcție de decizia oficialilor BNR, ratele românilor care au credite în lei ar putea crește cu până la 10 puncte procentuale.

Un român care a accesat un credit pe 30 de ani în valoare de 300.000 lei plătea în luna noiembrie a anului trecut o rată lunară de 1.610 lei, calculată la un indice ROBOR la 3 luni de 2,6 %.

În condițiile în care același indice este acum de 3,05% clientul va plăti cu 83 lei mai mult. Iar dacă indicele ROBOR va crește și mai mult și va ajunge la 4%, pentru aceeași rată lunară persoana respectivă va plăti cu 267 de lei mai mult.

Românii care au luat credite după mai 2019 momentan răsuflă ușurați. Indicele IRCC pe bază căruia se stabilesc dobânzile la creditele noi este acum la un nivel mic deoarece se calculează cu aproximativ două trimestre în urmă.

Data de la care vor crește dobânzile

Abia de la 1 aprilie se vor vedea creșterile de dobândă de la sfârșitul anului trecut.

Pentru a contracara inflația galopantă, BNR a majorat de două ori dobânda-cheie, de la 1,25 la 1,75%. Sfatul specialiștilor este să nu vă îndatorați prea mult, iar rata lunară să nu fie mai mare de 25% din venit.

Dezbaterile din cadrul ședințelor de politică monetară din BNR au la bază un set de documente (de analize) făcute de cei 10 membri ai Comitetului de politică Monetară din BNR. Acest Comitet se ocupă de stabilirea coordonatelor strategice ale politicii monetare, de obiectivele ei pe orizonturi diferite de timp, propunând de asemenea măsuri de îmbunătățire și de creștere a eficacității politicii monetare.

Preconizări pentru dobândă BNR în anul 2022

Ionuţ Dumitru, economistul şef al Raiffeisen Bank, arată că previziunile Raiffeisen Bank merg către o dobânda BNR de până la 2,5% la mijlocul anului 2022 şi 3% la final de 2022.

„Ne așteptăm ca BNR să ajungă din urmă colegii din Europa Centrală și de Est și să ofere o majorare a ratei cheie de 50 puncte de bază la 2,25% la următoarea întâlnire de stabilire a ratei de dobândă din 10 ianuarie. Excedentul de lichiditate după cheltuielile publice mari de la sfârșitul anului ar trebui să susțină o astfel de decizie. BNR ar trebui să rămână debitor net față de sistemul bancar pentru următoarele două luni.

Ulterior, facilitatea de credit este probabil să revină ca instrument operațional principal în cadrul politicii ferme de gestionare a controlului lichidității, menită să susțină un control strict valutar, combinat cu intervenții valutare continue. Vedem că banca centrală lărgește și mai mult coridorul facilităților permanente, împingând rata facilității de credit la 3,25. % de la 2,50% în prezent.