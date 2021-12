România, pe lista rușinii! Țara noastră a înregistrat cea mai mare dobândă real negativă din regiune

În contextul în care România are cea mai mare inflație din zonă, de aproape 8%, și o dobân­dă-cheie de doar 1,75% pe an, țara noastră a înregistrat cea mai mare dobândă real negativă din regiune, de -6,19%. Amintim că rata anuală a inflației a urcat în România la 7,94% deja din octombrie, astfel fiind marcat un maxim al ultimului deceniu.

Comparativ, dobânda-cheie reală din Polonia este de -5,55%, în Ungaria de -4,40%, iar în Cehia dobân­da-cheie reală este de -3,05%. Simultan, dobânda-cheie reală din România este de -6,19%.

Ce spune economistul șef al BCR?

„Nu doar că România are rata reală de dobândă cea mai negativă din regiune, ci şi deficitul de cont curent cel mai mare. Pot apărea presiuni de depreciere pe curs. Probabil vom avea un mix între rate de dobândă mai ridicate şi curs uşor mai depreciat”, a spus Ciprian Dascălul, economistul-şef al BCR.

De asemenea, palierul dobânzii interbancare reale negative România este de -5,37%. În Polonia, acesta este de -5,14%, în Ungaria 3,99% iar în Cehia -2,63%.

BNR a majorat dobânda cheie la 1,75% pe an

Amintim că rata dobânzii de politică monetară a fost majorată la nivelul de 1,75% pe an, de la 1,50% pe an, începând cu data de 10 noiembrie 2021, potrivit unei decizii luate de Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR).

Așadar, Consiliul de Administraţie al BNR a hotărât marţi, 9 noiembrie, majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an, de la 1,50% pe an, începând cu data de 10 noiembrie 2021, şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară.

De asemenea, s-a decis extinderea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităţilor permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la ą0,75 puncte procentuale, de la ą0,50 puncte procentuale. Astfel, începând cu 10 noiembrie 2021, rata dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) se majorează la 2,50% pe an, de la 2% pe an, iar rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menţine la 1% pe an.