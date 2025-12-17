Conferința a reunit personalități marcante din domeniul diplomației, culturii, educației și relațiilor internaționale, oferind un cadru de reflecție și dialog asupra modului în care arta, memoria culturală și educația pot deveni instrumente eficiente de soft power.

Deschiderea evenimentului a fost moderată de Primejdie Ianculovici George Deian, președintele Asociației Security Studies and World Politics, care a subliniat importanța unei agende culturale coerente în politica externă contemporană și a prezentat obiectivele conferinței.

În intervenția sa, Daniel Jinga, Directorul General al Operei Naționale București, a evidențiat rolul instituțiilor culturale ca actori activi ai diplomației culturale, subliniind responsabilitatea Operei Naționale București de a reprezenta nu doar excelența artistică, ci și valorile culturale ale României în dialogul internațional.

Panelul dedicat imaginii României în context european a fost susținut de Mircea Geoană, Președintele Institutului Aspen România și fost Secretar General Adjunct al NATO, care a vorbit despre importanța credibilității culturale și a capitalului simbolic în poziționarea strategică a României la nivel internațional.

Secțiunea „Memoria culturală și arta ca limbaj diplomatic” a adus în prim-plan perspectivele unor lideri ai instituțiilor culturale din România: Liviu Sebastian Jicman, Directorul Institutului Cultural Român, Daniel Jinga, Directorul General al Operei Naționale București, Bogdan Gheorghiu, Director interimar al Bibliotecii Naționale a României, fost Ministru al Culturii. Discuțiile au reliefat rolul memoriei culturale și al patrimoniului artistic ca vectori de coeziune, dialog și reprezentare internațională.

Panelul dedicat educației ca formă de soft power, cooperării culturale și experiențelor interculturale, a beneficiat de intervențiile Simonei Miculescu, Ambasador al României la UNESCO, și ale Conf. Univ. Dr. Irina Nastasă-Matei, profesor din cadrul Facultății de Științe Politice a Universității din București. Acest segment a subliniat rolul educației și al formării academice în construirea unei diplomații culturale sustenabile și adaptate provocărilor globale.

Prin organizarea conferinței „Diplomația culturală – punți între lumi și identități”, Opera Națională București reconfirmă angajamentul său de a funcționa nu doar ca spațiu al excelenței artistice, ci și ca platformă de dialog, reflecție și cooperare culturală, contribuind activ la consolidarea imaginii României pe scena internațională.

