Anul 2026 găsește antreprenorii români într-un context economic dominat de prudență. Conform PwC Global CEO Survey 2026, doar aproximativ 30% dintre liderii de companii anticipează o creștere a veniturilor, în timp ce peste 40% se așteaptă la stagnare sau încetinire economică. În acest peisaj, controlul costurilor și eficiența operațională devin priorități strategice.

Una dintre zonele cu impact direct, dar adesea subevaluate, este procesul de semnare a documentelor comerciale – contracte, acte adiționale, oferte, mandate sau documente interne. În multe companii, acest proces rămâne fragmentat și manual, cu efecte vizibile asupra timpului de execuție și a costurilor recurente.

Costurile ascunse ale unui proces clasic de semnare

Tipărirea, semnarea olografă, scanarea, trimiterea și arhivarea documentelor generează nu doar costuri directe, ci și consum de timp managerial și resurse interne. Analize europene privind digitalizarea IMM-urilor arată că un angajat poate pierde peste două ore pe săptămână doar cu gestionarea documentelor, iar finalizarea unui contract poate dura 2–5 zile, chiar și în situații simple.

Pentru companiile care operează într-un mediu cu presiune pe marje și cash-flow, aceste întârzieri se traduc în cicluri comerciale mai lente, decizii amânate, risc operațional crescut și clienți nemulțumiți din cauza birocrației.

De la „semnătură și semnătură electronică” la digitalizarea completă a procesului de semnare

Tot mai multe companii înțeleg că problema nu este semnătura în sine, ci întregul flux de semnare a documentelor comerciale. Platforme specializate precum eSemneaza abordează integrat această nevoie prin digitalizarea completă a procesului: inițiere, validare, semnare electronica cu valoare legală, arhivare și acces ulterior, într-un singur sistem.

Datele interne ale companiei indică rezultate clare pentru companiile care au adoptat această abordare:

reducerea timpului de finalizare a procesului de semnare cu peste 90%, de la zile la minute;

scăderea costurilor directe cu peste 95%, prin eliminarea tipăririi, curierului și arhivării fizice;

reducerea resurselor interne alocate procesului cu peste 90%, prin eliminarea activităților administrative repetitive;

creșterea nivelului de conformitate, deoarece toate documentele, versiunile și dovezile de semnare sunt centralizate într-un singur loc, cu trasabilitate completă și auditabilitate.

Platforma operează într-un cadru de securitate certificat ISO 27001, oferind companiilor protecția informațiilor sensibile și control asupra proceselor critice.

„Nu vindem semnături electronice ca serviciu izolat. Ajutăm companiile să își digitalizeze complet procesul de semnare a documentelor comerciale. Astăzi lucrăm cu peste 500 de companii din România și din afara țării, care au reușit să reducă semnificativ timpul, costurile și resursele alocate acestui proces, folosind o soluție adaptată mediului local și mai apropiată de clienți decât alternativele globale”, spune Adrian Ionescu, cofondator eSemneaza.

Un avantaj operațional într-un an al prudenței

În 2026, antreprenorii nu caută expansiune agresivă, ci claritate, viteză de execuție și reducerea riscurilor. Digitalizarea procesului de semnare a documentelor comerciale devine una dintre cele mai rapide modalități de a obține eficiență operațională fără investiții majore în infrastructură.

Pentru companiile interesate de digitalizarea procesului de semnare a documentelor comerciale, informații suplimentare despre platforma eSemneaza.ro și modul în care aceasta este utilizată de peste 500 de companii din România și internațional sunt disponibile pe site-ul furnizorului.