Echipa noastră a folosit un simulator de tarife RCA pentru a vedea ce diferențe există. Iar concluzia a fost extrem de interesantă: un șofer tânăr ajunge să plătească cu 60% mai mult pe RCA decât unul în vârstă, chiar dacă ambii au aceeași clasă Bonus-Malus. Sunt tarife RCA de referință diferite, independente de bonitatea șoferului în sine.

Pentru exemplificare, am ales un model rar întâlnit pe șoselele noastre: Bentley Continental de 500 CP, cu o capacitate cilindrică de 4 litri. Și iată rezultatul:

Șofer de 72 de ani, clasă B0, București – cel mai mic preț pentru RCA este de 3769 RON

Șofer de 22 de ani, Clasă B0, București – cel mai mic preț pentru RCA este de 6019 RON

De unde vine diferența? Oare companiile de asigurări au ceva împotriva tinerilor?

Și da, și nu. Explicația e un pic mai complexă. Asiguratorii auto aplică o regulă de bun simț pe care o regăsim în aproape orice domeniu de activitate: riscul scade pe măsură ce experiența crește. Studiile arată că șoferii tineri fac cu 35% mai multe accidente. Un șofer care a condus 20 de ani e mult mai puțin predispus la accidente decât unul care n-are decât un an sau doi în spatele volanului.

Un alt motiv pentru care tinerii conducători auto plătesc RCA mai scump ține de stilul lor de viață și de temperamentul specific tinereții. Asiguratorii știu că un tânăr de 22 de ani e mai predispus la a-și asuma riscuri – inclusiv în trafic – decât unul de 42 sau de 62. În ceea ce privește stilul de viață, este știut că tinerii petrec mai mult timp pe-afară în timpul nopții, când rata accidentelor e mai mare.

De aici și discounturile pe care firmele de asigurări le aplică odată ce se trec anumite praguri de experiență. La noi prețul asigurării RCA este diferit (de la mare la mai mic) pentru următoarele categorii de vârstă: sub 30 de ani, 31-40, 41-50, 51-60 și peste 60 de ani.

Un alt criteriu de diferențiere este domiciliul șoferului. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat recent o creștere a tarifelor de referință pentru asigurarea RCA, care prevede creșteri de circa 5%. Ce e interesant e că diferențele regionale sunt semnificative.

De pildă, un șofer tânăr (sub 30 de ani) din București va plăti pentru a asigura o mașină de peste 400 CP un tarif de referință de 5129 RON. Pentru aceeași mașină, un șofer la fel de tânăr din provincie va plăti doar 3821 RON pe an, adică cu 35% mai puțin.

Diferența rezultă în principal din nivelul mai ridicat al daunalității în zonele urbane aglomerate, unde riscul accidentelor, dar și costul reparațiilor este mai mare.