Potrivit companiei, procedura presupune reglarea treptată a debitelor eliberate din baraj, iar toate măsurile sunt coordonate împreună cu ABA Argeș–Vedea, ISU, Sistemul de Gospodărire a Apelor și autoritățile județene. Deversările au scopul de a confirma capacitatea reală de transport a râului Argeș pe sectorul dintre Vidraru și acumularea Oești.

Înaintea acestei etape, între 30 octombrie și 18 noiembrie, ABA Argeș–Vedea a realizat lucrări suplimentare de întărire a malurilor și de consolidare a zonelor considerate vulnerabile. Testarea din 19 noiembrie este necesară pentru a verifica modul în care aceste lucrări se comportă în condiții controlate de creștere a debitului.

Hidroelectrica anunță că, pe durata operațiunilor, nivelul apei în aval va crește temporar, aspect normal pentru astfel de manevre tehnice.

Compania transmite și recomandări ferme pentru populația care locuiește sau își desfășoară activitățile în apropierea răului Argeș:

„Populația este rugată să evite deplasarea în apropierea albiei râului Argeș pe secțiunea cuprinsă între Baraj Vidraru- lac acumulare Vilcele, să nu desfășoare activități în albie, precum pescuit sau lucrări, și să respecte indicațiile autorităților locale și ale echipelor din teren. Toate operațiunile se realizează sub control tehnic strict, fără depășirea debitelor stabilite prin regulamentul de exploatare”, informează compania.

Avertismentul vine în contextul în care nivelurile crescute pot pune în pericol persoanele aflate în zonele de risc, inclusiv pescari sau localnici care obișnuiesc să traverseze albia.

În comunicarea oficială se precizează că aceste operațiuni nu au impact asupra turbidității apei potabile. Debitele evacuate sunt direcționate exclusiv pe vechea albie a Argeșului, în timp ce legătura cu canalul de fugă – cel prin care se alimentează stația de tratare din Curtea de Argeș – rămâne închisă, măsură aplicată încă din săptămâna precedentă.

Hidroelectrica subliniază că nivelul crescut de turbiditate din lacul de acumulare are cauze naturale, iar procesul de limpezire depinde de capacitatea tehnică a stației de tratare.

Operațiunea de miercuri reprezintă un pas obligatoriu în procesul amplu de golire a lacului Vidraru, una dintre cele mai importante acumulări artificiale din țară. Autoritățile trebuie să se asigure că cele două goliri de fund ale barajului funcționează conform parametrilor de siguranță și că lucrările hidrotehnice își mențin stabilitatea în condiții simulate de debit ridicat.

Compania adaugă că monitorizarea va fi permanentă pe toată durata operațiunii:

„Hidroelectrica, alături de ABA Argeș–Vedea și autoritățile județene, monitorizează constant evoluția situației, iar toate activitățile se desfășoară conform prevederilor tehnice și legislației aplicabile”.

Prin aceste testări, se urmărește prevenirea oricărui incident care ar putea afecta comunitățile din aval și asigurarea că lucrările pregătitoare pentru golirea completă a lacului se desfășoară în condiții de siguranță.