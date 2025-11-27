Camera Deputaților a aprobat miercuri un proiect de lege care actualizează articolul 1391 din Codul civil, extinzând drepturile la despăgubire pentru situațiile în care o persoană rămâne cu urmări grave după un accident rutier sau o infracțiune violentă. Această schimbare vine să corecteze un dezechilibru legislativ: până acum, legea permitea compensații doar familiilor victimelor decedate.

Prin noua formulă, autoritățile recunosc faptul că existența unor răni permanente — paralizie, traumatisme severe, mutilări — schimbă radical viața nu doar a victimei, ci și a celor apropiați care trebuie să ofere îngrijire continuă.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc, unul dintre autorii proiectului, explică efectul acestei modificări:

„Propunerea legislativă (…) aduce o formă de alinare suferinței părinților care își văd copiii traumatizați pe viață în urma unor accidente rutiere sau a chinului copiilor care trebuie să aibă grijă de unul dintre părinții mutilați în urma unor acte de violență domestică”.

În forma actuală, Codul civil nu prevedea nicio formă de compensație pentru familiile care preiau responsabilitatea totală asupra unei persoane rănite grav. În astfel de cazuri, impactul este major: schimbarea stilului de viață, pierderea veniturilor, costuri medicale ridicate și presiune psihologică constantă.

Robert Cazanciuc subliniază această lipsă: „Din păcate, în situația în care un copil sau un adult ajung să se deplaseze într-un scaun cu rotile ori rămân țintuiți la pat, pierderile fizice, psihice sau sociale nu sunt acoperite cu despăgubiri pentru familia care trebuie să aibă grija victimei”.

Această constatare a stat la baza redactării proiectului de lege și a determinat legiuitorii să acționeze pentru a elimina o nedreptate majoră.

Noua reglementare a fost votată cu o largă susținere în Camera Deputaților, după ce Senatul o adoptase anterior în unanimitate, la finalul lunii iunie. Astfel, inițiativa se apropie de etapa finală, urmând să fie trimisă pentru promulgare.

Deputatul implicat în proiect a anunțat la finalul votului: „Am corectat această situație, iar legea merge la promulgare”.