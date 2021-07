Fostul premier PSD Mihai Tudose a fost invitatul lui Denise Rifai în emisiunea “40 de întrebări” de pe Kanal D. Iată câteva dintre întrebările pe care realizatoarea TV i le-a adresat social-democratului!

Cum v-a convins Liviu Dragnea să fiţi premier?

Nu mi-am dorit funcţia. Am discutat aproape jumătate de ora. Cel mai mult a contat acordul familiei. Le-am spus foarte clar că după ce voi spune da, viața tuturor ni se schimbă. Viață noastră liniștită va fi o istorie.

Am spus DA, crezând promisiunile de atunci ale lui Liviu Dragnea, că nu se bagă, că partidul este partid. A fost una dintre cele mai mari greșeli din istoria PSD, aceea cu Guvernul Grindeanu.

Nu a fost doar problema cu legile justiției anulate, au contat mult mai mult alte lucruri. Vom scrie cu toții o carte, nu pot spune fără acordul celui implicat direct.

Cine a încercat să vă creeze imaginea de alcoolic?

Eu am câteva bănuieli și certitudini. Pentru cei care mă știu, am fost și la evenimente publice împreună, eu nu beau. Nu cred că am băut 100g de whisky în viața mea toată.

Aţi atacat băncile pentru a câştiga simpatia românilor?

Nu, am exact aceeaşi părere şi acum. Am patru conturi, declarate în 2019, pentru că am fost obligat de Parlamentul European. La Parlamentul European îţi dau leafă, în alt cont diurnă şi un alt cont. Un cont l-am deschis înainte de această funcție, fiindcă am vândut o mașină, respectivul trebuie să-mi dea banii într-un cont, pentru că aşa era legea.

Îmi mențin opinia că acele taxe de întreținere cont, care sunt procentuale, de parcă plimbă cineva banii în cârcă… mi se pare efectiv o jecmăneală la adresa clientului. Vă dau o veste. Nu aveam cont în banca pentru că nu aveam ce să țin, pentru că se terminau de la o luna la altă.

I-aţi cerut scuze Simonei Halep pentru că aţi implicat-o în meciul dumneavoastră politic?

Da, am vorbit cu ea, este un om extraordinar, de o modestie și de un bun simţ duse la extrem.

În acel context, acea lege, care era defectă, care prevedea că mama trebuie să primească 85% din veniturile pe anul precedent. Dacă cineva își vindea o casă, o înregistra la venituri, apoi era gravidă, năștea, iar eu trebuia să-i plătesc că stat român timp de doi ani…

Simona Halep câştigase atunci o sumă importantă, câteva milioane de euro. În ședința cu cei implicați, ăsta a fost exemplu de cât de proastă este legea socială. Este normal că un mare sportiv nu o să vină la mila statului.

Sunteţi naţionalist pentru că dă bine la electorat?

Nu, sunt naționalist pentru că sunt român. Dacă citiți declarația cu atenție, am spus așa. Alocuțiunea mea era pentru cei care aplică legea în țara asta, fie că este prefect sau poliție. Trăim într-o țară unde există legi.

Cât avem legea asta privind abordarea drapelurilor, nu poate pune oricine un steag pe Arcul de Triumf că așa vrea el. Există o lege. De aici, de la radicalii lor cu radicalii noștri ne trezim cu un nou Târgu Mureș.

Sunt foarte deschis de a proteja orice minoritate, sunt din Brăila, am avut prieteni greci, turci, chiar și un etnic maghiar, dar nu era nicio diferență.

Care este cea mai mare realizare a premierului Mihai Tudose?

De departe, podul de la Brăila. La multe poate am greșit. Mai sunt oameni care îmi ştiu realizările, mă mai întâlnesc cu ei și-mi spun: Bine că ai salvat Cantacuzino, Bine că ai făcut RO-ALERT.

Podul răspunde unor necesități geostrategice. Dobrogea are două poduri de legătură și ambele cam în aceeași zona. Faptul că am reușit să fac acest lucru, fără să-l promit, cu o echipa extraordinară…

Am fost asigurat că la ploile puternice a intrat apa într-o structura provizorie, nu este nicio problemă.

V-aţi crezut mai puternic decât Liviu Dragnea?

Nu, pur și simplu am vrut să fiu prim-ministrul României, nu al cuiva. Legile justiției nu erau cerute de popor, ci de el (Dragnea – n.red.). Legile se fac în Parlament, nu se dau ordonanțe peste noapte.

Este drept că sistemul de justiție, în orice țară, trebuie adaptat, altfel aveam și acum Codul lui Napoleon sau legi romane. Dar legile trebuie făcute în Parlament, nu să fie cu dedicație.

Cine v-a trădat în războiul cu Liviu Dragnea?

Nimeni, doar Liviu Dragnea. Era lumină afară când s-a terminat ședința, nu a fost o “noapte a cuțitelor lungi”.

Dragnea a convins pe unii că fug cu partidul, că-l dau pe mâna unora. Nu țineam de scaun cu dinţii și cumva le-am spus de la început: Hai să nu ne mai complicăm, votați și mă duc acasă.

Cumva, asta a fost răzbunarea mea! Nu se mai risca a treia oară să pună pe cineva cu verticalitate, trebuia să pună un executant perfect. Și asta s-a întâmplat. Asta a fost răzbunarea mea pe Dragnea! Pune Guvernul tău și fă tu ce vrei.