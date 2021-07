Mihai Tudose se arată dezamăgit de atitudinea Guvernului și totodată îi critică aspru pe cei aflați la putere subliind faptul că sunt pe „altă planetă”, pentru că nu iau măsuri, având în vedere că „toată lumea se pregăteşte de criză şi de următorul val la pandemiei”.

În același timp, fostul premier a comentat şi estimările economistului Nouriel Roubini care a anticipat că ne vom confrunta cu „mama tuturor crizelor”. Ironic, acesta a precizat că românii ar trebui să îi ceară u sflat lui Florin Cîțu, având în vedere datoriile țării.

Totodată, Tudose susține că deși România se pregătește pentru o criză fără precedent și pentru un nou val al pandemiei, tot ceea ce spun guvernanții este că pandemia a trecut, iar economia țării este bine.

„Domnul Roubini a făcut acest pronostic cred că trăieşte în minciună. Trebuie să-l sune pe marele economist Cîţu şi îl lămureşte Cîţu cum e cu economia. Cu cât ne îndatorăm mai mult pe nimic, din banii aceia, 40 de miliarde de euro, creştea o făbricuţă, un canal de irigaţii… Aveam de unde să dăm banii înapoi.

Nu respectă legea care prevede că la o creştere de peste 45%, Guvernul e obligat de lege să vină în faţa Parlamentului să spună ce a făcut cu banii. Evident că nu o respectă.

Toată lumea se pregăteşte de criză şi de următorul val la pandemiei. Noi aflăm aşa: că am învins pandemia, faptul că economia duduie.. Noi suntem pe altă planetă”, a spus Mihai Tudose, în direct la România TV.

Guvernul le ascunde românilor informații

Fostul premier a mai adăugat că Guvernul nu face altceva decât să le ascundă românilor venirea crizei economice, adăugând că ”nu știe de ce boală suferă, dar speră să se facă bine”.

În ceea ce privește prevederile PNRR, Tudose susține că acest plan nu este pentru România ”ci pentru alții”.

„Habar nu au de ce vine. Nu vor să recunoască că sunt în situaţia aceasta. Cântă şi dansează ca orchestra de pe Titanic încercând să ne convingă că e bine.

Ori efectiv habar nu au şi atunci sunt scuzaţi. Nu ştiu de ce boală suferă, dar sper să se facă bine. Ori sunt idioţi şi sunt folosiţi pentru a face bine altcuiva. PNRR e scris nu pentru România, ci pentru alţii”, a spus fostul premier.

Acesta a fost întrebat dacă Guvernul are sau nu un plan cu privire împărțirea usmelor din PNRR. În acest context, Mihai Tudose a afirmat că „planurile lor nu sunt şi planurile ţării”.

„Planurile lor nu sunt şi planurile ţării. Ei îşi iau altceva, fac consultanţă. În toate chestiile acestea sunt prevăzute bani pentru consultanţă.

”Planurile lor, nu planurile țării”

Toată lumea se pregăteşte de următorul val al pandemiei, iar noi am învins pandemia. Noi suntem fericiţi că încă nu am luat banii, pentru că vom avea un plan temeimic. Pe principiul, să vină şi la noi doctorul eventual la patru zile după pomană.

Oamenii ăştia nu sunt de-ai casei, de la noi în ţară. Îi cam incomodăm noi românii”, a mai precizat Mihai Tudose.

Fostul premier a ținut să critice și toate bâlbâielile guvernului Cîţu în redactarea PNRR, care nu a fost nici până acum aprobat de Comisia Europeană, iar după ce organismele europene vor intra în vacanţă, dosarul României va intra din nou în analiză abia din toamnă.

În acest context, Mihai Tudose a declarat că Uniunea Europeană nici nu ne impune, nici nu ne interzice anumite măsuri economice, singura cerere din partea Uniunii fiind ca România să limiteze deficitul bugetar. El a mai adăugat că existau două soluții pentru ca deficitul să nu mai fie același, însă nimeni nu a luat niciun fel de măsură.

„Noi suntem prosti ca ii suportam pe astia la guvernare. UE nu ne impune nicio taiere de pensii si salarii, nu ne interzice mariri de alocatii. UE ne-a spus ca nu mai merge sa facem deficit ca anul trecut.

Aici erau doua solutii. De exemplu injectia de bani in economie. Ceea ce pana anul trecut se considera ajutor de stat, acum era voie. Daca bagau banii in niste companii de stat, care aveau nevoie de capital, altfel stateam acum. Astia nu sunt in stare sa spuna nimic, pentru ca nici ei nu stiu ce fac. Asa ca dau vina pe UE, dar nu ne-a impus UE nimic. Decat despre deficit”, a spus Tudose.