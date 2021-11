Teodor Meleșcanu, fostul șef al Serviciului de Informații Externe, a fost invitat în emisiunea tv moderată de Denise Rifai pe Kanal D. Astfel că duminică seară, în timpul celor 40 de întrebări, acesta a făcut o mărturisire surprinzătoare.

Teodor Meleșcanu a declarat că în trecut, în calitate de șef SIE, poseda informațiile necesare pentru a anticipa cine urma să piardă alegerile prezidențiale din 2014. Potrivit spuselor sale, pe lista pierzătorilor era prezent Victor Ponta, motiv pentru care acesta i-a recomandat să nu candideze.

„A zis că merge mai departe”, a povestit Teodor Meleșcanu despre reacția lui Victor Ponta la auzul sfatului său.

„I-am zis că nu e bine să candideze”

Teodor Meleșcanu a povestit cum a decurs discuția dintre el și Victor Ponta despre alegerile prezidențiale din 2014. Acesta i-a explicat că informațiile pe care le are „din toate părțile” îi demonstrează că nu are șanse să devină președintele României.

„Eu personal am avut o discuție cu Victor Ponta și socrul său la Vila Lac 1 și i-am spus foarte clar și deschis că nu poate fi ales și nu poate câștiga alegerile pentru că lucrurile stau altfel. Era un punct de vedere ca rezultat al informațiilor din toate părțile.

În calitate de șef SIE știam că nu va câștiga și i-am zis. A zis că bine, vom merge înainte. I-am zis că nu e bine să candideze pentru că nu va câștiga. Sunt informațiile mele, nu sunt pentru televizor”, a declarat acesta.

Victor Ponta, agent sub acoperire?

În timpul emisiunii tv, Denise Rifai a discutat cu Teodor Meleșcanu despre zbonurile ce s-au vehiculat în presa românească în trecut. Zbonuri care afirmau că Victor Ponta ar fi fost agent acoperit între 1997-2001. Aceste acuzații au dus făcute de fostul președinte al României Traian Băsescu.

Denise Rifai l-a întrebat pe invitatul ei dacă s-a folosit de funcția sa de conducere a SIE ca să „îi șteargă urmele” lui Victor Ponta. La această întrebare, Teodor Meleșcanu a răspuns că descoperirea unui ofițer de informații este faptă penală și că, totodată, l-a informat pe Traian Băsescu prin trei scrisori diferite despre acest fapt.

„Nu, pentru că dacă e vorba de agenți sub acoperire, nu-i cunosc, nu le știu numele și nu știu cine sunt. Potrivit legii, descoperirea unui ofițer de informații este faptă penală. I-am făcut lui Traian Băsescu o scrisoare în care i-am prezentat toate prevederile legale. Cei acoperiți nu-i știe nimeni, decât o persoane care i-au luat în primire.

Altfel ar fi o mascaradă cu ceea ce înseamnă agenții acoperiți. Dânsul mi-a răspuns, am mai trimit o a doua scrisoare cu elementele astea despre modul de funcționare a serviciului, a mai cerut încă o dată, deci scrisoarea a treia, trei scrisori am trimis, ultima dată am fost personal cu ea și i-am zis că dacă sunt probleme demisia e pe masă”, a explicat acesta.

Angajații SIE nu pot activa în politică

Trebuie menționat faptul că personalul Serviciului de Informaţii Externe nu poate intra în formarea unor partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă prin orice mijloace de comunicare și nici să realizeze alte activităţi în favoarea grupărilor politice.

Această restricție se regăsește în informațiile publicate pe pagina oficială a SIE și în descrierea Legii privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe (nr.1 din 6 ianuarie 1998).