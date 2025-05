Liderul AUR, George Simion, îl provoacă pe Victor Ponta să opteze pentru tabăra „suveranistă” în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în loc să aleagă tabăra „progresistă”.

După primul tur al alegerilor prezidențiale, Simion a refuzat sprijinul lui Victor Ponta, care declarase în mod clar că îl susține.

Liderul AUR a afirmat că Victor Ponta nu reprezintă un partid politic și că, după ce și-a părăsit partidul care l-a reacceptat, nu consideră că sprijinul său ar fi relevant pentru obținerea unei majorități parlamentare. El a afirmat că nu își dorește susținerea nici a lui Ponta, nici a lui Marcel Ciolacu sau Cătălin Predoiu, menționând că aceștia au schimbat brusc pozițiile față de Nicușor Dan. Simion a subliniat că luptă pentru voturile românilor și că doar aceștia vor decide cine va deveni președintele după 18 mai.

Sâmbătă, pe 10 mai 2025, Victor Ponta a discutat pe internet despre dilema sa legată de votul din turul al doilea al alegerilor din 18 mai 2025, între Nicușor Dan și George Simion. Fostul premier a explicat că nu a făcut publică încă susținerea sa, deoarece nu a luat încă o decizie în această privință.

Ponta a admis că a criticat ambii candidați pe parcursul campaniei, în special după 4 mai 2025. Deși inițial luase în considerare susținerea lui George Simion, o reacție necontrolată a liderului AUR l-a făcut pe fostul premier să-și regândească opțiunile.

Acesta a afirmat că s-a săturat de propagandă și că nu vrea să fie folosit, având o responsabilitate față de votanții săi. Deși inițial avea în vedere susținerea lui George Simion, reacțiile acestuia l-au făcut să reevalueze situația, așteptând răspunsuri clare de la candidați pe teme economice și sociale.

„Cu cine votez pe 18 mai? Vreau să spun clar că nu am spus cu cine pentru simplul motiv că nu m-am decis. Am zis de rău de Nicușor Dan în aprilie, dar nu după 4 mai. Da, l-am criticat pe Simion, dar nu după 4 mai. Nu am spus pe cine susțin, vă spun adevărul azi, 10 mai. Nu știu cu cine votez, vă explic de ce. Tot ce am spus în campanie e diferit de tot ce gândește Nicușor. Mă enervează ideea că, dacă nu votez cu Nicușor, mă duc în China.

M-am săturat de propaganda asta. Eu am o responsabilitate, de asta o să spun public ce văd și gândesc. Credeam că e mai simplu, credeam că mă întâlnesc cu echipa mea și spunem că ținem cu Simion, dar marți s-a trezit George să mă facă cu ou și oțet. I s-a urcat la cap, așa i-a zis niște prieteni care îi vor răul, am avut și eu prieteni din ăștia.

De miercuri am zis să acționăm rațional, haide să vedem ce spun de planul economic, nu a vorbit niciunul. Sper să primesc răspuns și cu siguranță o să spun ce am decis, nu pentru că sunt eu stăpânul a 1240.000 de voturi. Cred că suntem într-o prăpastie din punct de vedere economic, al sănătății, educației. Nu am primit niciun răspuns de la niciun candidat, nu vreau să votez din ură și nici nu vreau să fiu folosit. Așa că stau și ascult și când ma decid, îmi asum că o tabără o să mă certe”, a scris Ponta pe Facebook.