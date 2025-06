La Prima TV, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a abordat recent subiectul plăților în numerar, exprimându-și opinia într-un mod inedit și personal. El a povestit că, în contextul încercării fostului premier Marcel Ciolacu de a limita tranzacțiile cash, a primit un sfat amuzant: „Geaca de piele și banii în numerar nu vor ieși niciodată din modă”.

Kelemen Hunor a ilustrat apoi o comparație între experiențele sale în Statele Unite, spunând că în 2015 aproape că nu putea plăti nimic cu bani cash, în timp ce în 2023 situația s-a schimbat, iar în multe locuri se încuraja chiar folosirea numerarului atunci când era disponibil.

Astfel, liderul maghiar subliniază că, deși tehnologia și plățile digitale sunt în creștere, numerarul încă joacă un rol important în economie, iar renunțarea totală la acesta este improbabilă.

”Eu am o vorbă, am auzit-o de la un om, care mi-a zis, când Ciolacu a vrut să scoată cash-ul: ”Să-i spui luI Ciolacu: geaca de piele şi cash-ul niciodată nu o să iasă de la modă. Da, deci nu putem evita să trecem spre card şi spre online, dar cash-ul rămâne. Vedeţi că sunt state care se întorc spre cash. Am o experienţă. Am fost în 2015 în Statele Unite. Nu puteai să plăteşti aproape nicăieri cu cash. Am fost în 2023, în decembrie, în Statele Unite. În foarte multe locuri spuneau: dacă ai cash, plăteşte cu cash”, a spus Kelemen Hunor, la Prima TV.