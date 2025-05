În ceea ce-l privește pe Nicușor Dan, Victor Ponta a spus că nu vede nicio legătură între el și actualul primar general, pe care îl consideră incapabil să fi scos nici măcar Bucureștiul din criză.

Acesta a sugerat că Nicușor Dan a ajuns primar doar pentru că PSD nu a dorit să își susțină un candidat puternic, temându-se că va fi eclipsat de succesul acestuia. În acest context, Ponta a acuzat conducerea PSD de lipsă de strategie și abandonarea propriului electorat.

Despre George Simion, Ponta a afirmat că, deși inițial era mai apropiat de discursul lui, a fost deranjat de comportamentul liderului AUR, care i-ar fi jignit susținătorii. Această atitudine a fost interpretată de Ponta drept o dovadă de aroganță, care i-a ridicat semne de întrebare despre modul în care ar conduce Simion în calitate de președinte.

Fostul premier susține că alegerea din turul al doilea ar trebui să țină cont de cine respectă votanții și le vorbește despre problemele reale.

„M-ați apăsat pe rană, nu mă poate acuza nimeni că nu aveam pe cine să votăm. Am venit, am făcut campanie, de luni și până acum, zeci, sute de mii de oameni îmi trimit – domnule Ponta, cu cine votăm în turul 2? (…)

Nu prea dorm… Cu Nicușor Dan nu am nimic în comun, nu a scos țara din criză, că nu a scos din criză nici Bucureștiul.

Totuși, e primar, că așa a vrut conducerea PSD să nu iasă unu primar, că ne ia locul, să nu iasă vreun PSD-ist, că ne ia locul. Nimeni nu mai e de la PSD, prim-ministrul de la PNL, ministrul de Finanțe de la UDMR. Asta a fost gândirea ca mesaj și ca pornire, normal că sunt mai aproape de lucrurile pe care le spunea George Simion.

Am două probleme, nu am anunțat nimic după duminică. Nu am înțeles, mă gândeam miercuri să anunț cu cine votez, nu am înțeles de ce marți a ales Simion să îi înjure pe votanții mei, ce ai, domnule, cu ei?

Trebuie să vorbească frumos, poate nu îmi place de Ponta, ci de oameni și aș vrea să vorbesc și pentru ei. Și m-am gândit dacă acest gen de aroganță să fie de la rezultat sau cum va fi președinte Simion și nu vreau să fie cu mâna mea.

Am stat și m-am gândit să vedem pentru votanți cine vorbește și cu ei, cine se referă la problema lor, sunt oameni în general care trăiesc în România, au business în România, vor să stea în România, deci oameni care cred în societate și m-au votat – Ponta e bun ca administrator, știe să administreze țara”, a spus Ponta, conform România TV.