Lucian Mate, vicepreşedintele filialei USR PLUS din Cluj-Napoca, şi-a dat demisia din partid. Fostul ofiţer SRI, care a activat în cadrul Serviciului de Informaţii între 2009 şi 2016, acuză conducerea partidului că a transformat formaţiunea politică într-un partid anti-NATO.

Ce se întâmplă în USR PLUS în spatele uşilor închise?

“Este foarte greu să imi explic de ce USR PLUS întoarce spatele oamenilor în uniformă care au servit România”, scrie Lucian Mate în mesajul său. “Daca partenerii NATO în România nu sunt doriţi, atunci pe cine preferă liderii USR PLUS?”, se întreabă acesta.

“O parte a oamenilor din USR PLUS nu au nici cea mai mică fărâmă de respect pentru femeile şi bărbaţii în uniformă ai României”, mai scrie Lucian Mate.

“Prin atitudinea şi comportamentul pe care le-au avut faţă de mine, dar şi faţă de alţi foşti ofiţeri SRI, SPP, DIPI sau din alte structuri ale sistemului de apărare, liderii USR PLUS se plasează în compania „selectă” a lui Liviu Dragnea, Şoşoacă şi alte personaje care-şi iau „lumina“ de la Est”, sunt câteva dintre acuzaţiile făcute de fostul ofiţer SRI la adresa conducerii USR PLUS, potrivit stiripesurse.ro.

Mesajul integral al fostului ofiţer SRI demisionar din USR PLUS

“Asa cum probabil stiti, in urma cu doua luni am fost subiectul unor lungi si ample discutii. Am decis sa scriu azi si sa va anunt ca incepand cu data de 01.09.2021 mi-am dat demisia din USRPLUS.

De ce acum? Am asteptat Comitetului Politic, care a avut loc in acest weekend, ca sa vad daca vor exista modificari in Regulamentul de adeziune a membrilor USRPLUS; modificari care mi-ar fi permis sa-mi continui activitatea in partid, pentru care membrii USRPLUS Cluj-Napcoa m-au investit cu increderea lor. N-a fost sa fie!

Drept urmare, voi parasii acest partid pentru ca in ultima perioada USRPLUS a devenit un partid anti-NATO, care dispretuieste oamenii ce lucreaza in sistemul de aparare si pentru care interesul public este interesul gastii conducatoare.

Este foarte greu sa imi explic de ce USRPLUS intoarce spatele oamenilor in uniforma care au servit Romania. Stiti cu totii ca am fost ofiter SRI, iar din anul 2016 am trecut în rezerva. SRI este parte a NATO dar și a Clubului de la Berna, acele structuri care apara siguranta cetatenilor europeni si romani si care garanteaza parcursul democratic, euro-atlantic al tarii noastre.

Activitatea ofiterilor SRI si a altora care fac parte din sistemul de aparare al Romaniei este pusa, prin angajamentele asumate, in slujba valorilor democratice, de aparare a statului de drept. Daca oameni care au acest gen de cariera sunt indezirabili in acest partid, ma intreb care sunt de fapt valorile care ii anima pe liderii USRPLUS. Daca partenerii NATO in Romania nu sunt doriti, atunci pe cine prefera liderii USRPLUS?

Incerc sa-mi imaginez ce fac ministrii USRPLUS, cand, in calitatea lor de demnitari ai statului roman, primesc informari de la SRI. Le arunca la gunoi ca maculatura? Se fac ca nu le primesc? Nu le citesc? Mai grav, le ignora? Fiindca daca le iau in considerare, atunci dovedesc dau dovada de o fatarnicie de cea mai joasa speta. Cum altcumva decat fatarnicie, poate fi etichetat un comportament in care munca serviciului este eficienta, dar decidentii ii dispretuiesc pe cei care o fac? Poate ca, așa cum a comunicat deja public ministrul Nasui, sunt de preferat fostii colaboratori ai Securitatii.

Prin atitudinea si comportamentul pe care le-au avut fata de mine dar si fata de alti fosti ofiteri SRI, SPP, DIPI sau din alte structuri ale sistemului de aparare, liderii USRPLUS se plaseaza in compania „selecta” a lui Liviu Dragnea, Sosoaca si alte personaje care-si iau „lumina“ de la Est. Acrediteaza ideea ca o categorie profesionala care lupta pentru apararea statului de drept este un risc politic. Poate mai grav decat asta este ca, in fatarnicia lor, liderii USRPLUS pun semnul egal intre actualele servicii nationale de informatii si fosta Securitate sau serviciile de informatii straine.

Am inteles, cat am fost membru PLUS si apoi USRPLUS, ca acest partid doreste sa faca reforma serviciilor de informatii. Oare cu cine o vor face, atata timp cat conducerea partidului considera ca militarii romani in rezerva sunt un risc? Cine le va furniza expertiza necesara acestui proces, amicii de la Sputnik? Deoarece aparent, membrii NATO nu sunt buni. Cat despre competenta unui fost ministru de interne, faptele vorbesc de la sine. A reformat atat de bine serviciul secret al MAI, incat anul trecut presa relata cum politistii stau la masa cu infractorii si filmeaza procurori in timpul liber.

Nu as putea spune cu certitudine daca ceea ce face conducerea USRPLUS vine din nestiinta, neputinta sau rea-vointa. Ce stiu insa, e ca foarte multi oameni din sistemul de aparare si-au pus sperantele in aceasta noua generatie de politicieni. Din pacate, ceea ce am vazut nemijlocit, din proprie experienta, este ca o parte a oamenilor din USRPLUS nu au nici cea mai mica farama de respect pentru femeile si barbatii in uniforma ai Romaniei. Cred cu toata sinceritatea ca membrii si simpatizantii USRPLUS, care provin din structurile de aparare ale Romaniei, ar trebui sa isi re-analizeze optiunile electorale; acest partid nu este interesat de ei si nici de munca, eforturile sau sacrificiile pe care le fac.

Plec cu constiinta impacata ca am incercat sa-mi folosesc cunostintele, experienta si energia pentru binele comunitatii din Cluj. Sper, dragi fosti colegi, sa demonstrati ca doar plecarea mea va oprea sa deveniti mai eficienti, mai apropiati de cetateni si mai competenti la guvernare.”