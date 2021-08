Codrin Ștefănescu, apropiatul lui Liviu Dragnea, fostul lider PSD, a anunțat recent, pe pagina sa de Facebook, că acesta urmează să își facă prima apariție la TV. Ștefănescu mai spune că Liviu Dragnea ar fi primit în aceste zile informații despre adevărata starea economică a țării.

„Azi am vorbit cu Liviu despre România și despre cum și-au bātut āștia joc de ea! In ultimele zile a primit, citit și analizat date despre economia româneascā, despre cât de îndatorați am ajuns, despre falimente și sāracirea intentionatā a poporului român. Mi-a zis cā lucrurile pot fi reparate și trebuie sa credem cu toții in asta! In curând va ieși la tv și va explica ce, cum și când!”, a transmis Codrin Ștefănescu, pe pagina sa personală de Facebook.

Dragnea spunea la eliberare că s-ar reîntoarce în politică dacă ar avea cu cine

Liviu Dragnea a fost eliberat în data de 15 iulie 2021. El anunța la vremea respectivă că o să intre în politică doar dacă mai are cu cine și pentru cine: „În politică voi intra dacă o să găsesc răspuns la două întrebări: dacă mai am cu cine și dacă mai am pentru cine”,spunea atunci, în ziua eliberării, fostul lider social-democrat.

„Nu știu dacă voi înființa un partid. PSD? Nu mai e partid. Este în buzunarele SRI-ului. Li se dă voie doar să vorbească la meteo”, mai explica Dragnea.

Dragnea a fost eliberat condiționat

Dragnea a ispăşit până acum 2 ani din pedeapsa de 3 ani şi jumăte de închisoare pentru o condamnare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Fostul lider politic a fost condamnat, în mai 2019, fix după alegerile europarlamentare, la închisoare de 3 ani şi 6 luni cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman. După împlinirea fracției de pedeapsă, Dragnea a încercat în repetate rânduri să obțină eliberarea condiționată.

