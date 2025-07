Ministrul Sănătății: Medicii care iau bani de la pacienți vor fi raportați autorităților

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a recunoscut că încă mai sunt medici în spitalele din România care primesc bani în plic de la pacienți. El le-a transmis un mesaj colegilor săi care fac acest lucru: dacă va afla de astfel de cazuri, va anunța imediat autoritățile.

Întrebat într-o emisiune TV dacă în spitale se mai dau bani în plic, ministrul a spus că da, acest lucru încă se întâmplă. Rogobete le-a cerut medicilor să nu mai accepte bani de la pacienți și a spus clar că, dacă va fi informat despre un astfel de caz, îl va raporta imediat către autoritățile din justiție.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a mai spus că nu ar merge să se trateze în străinătate, din cauza unei experiențe neplăcute pe care a avut-o în trecut într-un spital din Milano. A povestit că, în 2022, când se afla în Italia la un congres de anestezie, a încercat pentru prima dată o trotinetă electrică. A căzut și și-a fracturat grav umărul drept. A fost luat din stradă și dus de urgență la un spital din Milano, despre care spunea că părea bun.

A mai povestit că medicii nu i-au descoperit fractura, deși era suspect de politraumă. Oficialul român stat patru ore pe targă până să fie văzut de cineva și nu a primit calmante decât după mult timp, când țipetele de durere s-au auzit până afară. El a fost externat a doua zi cu un diagnostic greșit – i s-a spus că are doar o luxație. A urcat în avion spre București, dar în timpul zborului fractura s-a agravat și de acolo a început adevărata suferință.

El a precizat că, în cele din urmă, a găsit ajutor în România. Acesta a fost tratat la Spitalul Militar Central din București, unde a fost operat timp de opt ore și a avut nevoie de o proteză pe care a purtat-o doi ani pentru a-și reface umărul. După această experiență, el nu ar mai merge să se trateze în străinătate.

„Nu, nu m-aş trata pentru că am o experienţă neplăcută apropo de o urgenţă medico-chirurgicală din străinătate şi sunt lămurit. Urmarea acestei încercări, am avut un accident prin care am avut o fractură gravă a umărului drept şi am fost dus evident de urgenţă la un spital, luat din stradă şi dus de urgenţă la un spital bun, aş spune eu, din Milano. Investigaţiile nu au identificat fracturile.

Nu spun că am stat patru ore pe o targă în UPU până să vină cineva, eu fiind suspiciune de politraumă. Nu spun că nu am primit nici măcar un calmant decât după patru ore, şi acela pentru că durerile erau atât de puternice încât cred că am fost auzit din afara spitalului de urlete de durere.

Dar investigaţiile şi modul în care am fost tratat pot spune că mi-au pus viaţa în pericol, în sensul că a doua zi am fost externat, spunându-mi-se că este doar o luxaţie şi m-am urcat în avion să vin spre Bucureşti, iar în avion fractura s-a deplasat evident şi a început calvarul.

Am ajuns la Spitalul Militar Central din Bucureşti, unde am suferit o intervenţie chirurgicală de opt ore. Şi o proteză pe care am purtat-o doi ani de zile pentru refacerea umărului şi a articulaţiilor din acea zonă. Deci nu, nu m-aş trata în străinătate.”