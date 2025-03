Liviu Dragnea a fost invitat în cadrul emisiunii „Dan Diaconescu Direct”, unde a abordat mai multe teme politice de actualitate. Fostul lider PSD a prezentat trei scenarii care ar putea avea loc dacă George Simion ar ajunge președintele României. Acesta a subliniat că succesul lui Simion depinde de deciziile pe care le va lua după ce va prelua funcția.

Fostul președinte al Partidului Social Democrat a analizat situația politică actuală și a explicat că George Simion are șanse reale să câștige alegerile prezidențiale.

Acesta a menționat că există o nemulțumire profundă în rândul cetățenilor, iar acest lucru ar putea să îl ajute pe liderul AUR să obțină un număr semnificativ de voturi.

În cadrul discuției, Dan Diaconescu l-a întrebat pe Liviu Dragnea dacă Simion ar putea învinge sistemul politic actual.

Liviu Dragnea a explicat că George Simion nu poate reuși singur, ci are nevoie de o echipă solidă. Acesta a precizat că liderul AUR trebuie să își aleagă cu atenție oamenii cu care se înconjoară și să fie dispus să colaboreze.

„Singur nu. Niciunul nu ar putea singur. Dar niște oameni, dacă știe să-și aleagă, dacă mai lasă jos din mândrie, și se așază serios și are capacitatea să discute, să se sfătuiască cu oameni care știu și au știut, ar putea. Nu va fi un proces ușor”, a explicat Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a prezentat trei scenarii posibile în cazul în care George Simion ar ajunge președinte. Prima variantă ar fi ca liderul AUR să colaboreze rapid cu actuala coaliție de guvernare, recunoscând că și-a atins obiectivul și preferând să își păstreze poziția timp de cinci ani, fără să producă schimbări majore.

A doua posibilitate ar implica încercarea de a implementa reformele promise, însă fără rezultate concrete, acțiunile sale fiind comparate cu un efort inutil, fără impact real.

În cel de-al treilea scenariu, Simion ar lua în serios responsabilitatea funcției, și-ar alege atent echipa și ar încerca să își respecte promisiunile, analizând cu cine ar trebui să colaboreze pentru a produce schimbări reale în România.

„Prima variantă – George Simion ajunge președinte și a doua zi decide să colaboreze cu actuala coaliție de guvernare. „Are varianta 1 în care ajunge acolo, a doua zi bate palma cu coaliția și spune «frate, am ajuns președinte, i-am păcălit pe oameni, stau și eu aici 5 ani, că mă simt confortabil»”, a explicat Dragnea.

A doua variantă – Liderul AUR încearcă să implementeze schimbările promise, dar fără succes. „Varianta 2 în care încearcă să facă lucrul și calcă apa, adică merge în gol, face găuri în apă. Degeaba”, a spus Dragnea.

A treia variantă – Simion își asumă un rol activ și își formează o echipă competentă. „Și varianta 3 în care chiar se așază, se liniștește la cap și zice: «ca să rezolv eu ce am promis, să duc la capăt ce am promis și ce e bine pentru țara asta, cu cine mă înconjor?»”, a declarat fostul lider PSD.