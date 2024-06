Fostul ministru al Muncii critică pe cei care au atacat vehement noua lege a pensiilor și au spus că noile pensii îi va dezavantaja pe unii. Marius Budăi argumentează că ”USR nu a alocat suficiente resurse seniorilor în timpul mandatului lor guvernamental”.

În replică, deputata USR, Oana Țoiu, a avertizat că noua lege a pensiilor va cauza scăderi semnificative ale veniturilor unor pensionari după recalcularea masivă ce urmează.

„Colegii nostri de la USR au avut sansa cand au fost la guvernare sa isi arate grija pentru seniori. Sunt trei lucruri esentiale pe care USR ar vrea ca seniorii Romaniei sa le uite: 1. Faptul ca in 2021 cand erau cu PNL la guvernare pe o guvernare strict de dreapta nu au dat un leu in plus, deci practic nu au acordat nicio majorare.

Al doilea aspect este acel sistem de 9,4% care insemna o plafonare a pensiilor pe urmatorii 10 ani, un procent care nu exista in nicio legislatie intr-un stat membru al Uniunii Europene sau în PNRR. Apoi apogeul a fost atins de un ministru USR care atunci cand era in functie ne-a spus tuturor cetatenilor romani ca trebuie sa muncim pana murim astfel incat sa nu mai luam vreodata pensie.

Ei tot timpul erau promotorii ca nu se poate, ca nu sunt bani, ca vom vedea, vom mai calcula si n-au facut absolut nimic”, a spus fostul ministru al Muncii într-o intervenție la Realitatea Plus.