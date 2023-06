Prim-ministrul Nicolae Ciucă a demisionat din funcția de conducere a Executivului de la București. În acest mod a fost dat startul rotativei guvernamentale, iar funcția va urma să fie preluată de către liderul Partidului Social-Democrat (PSD), Marcel Ciolacu.

„În urmă cu două săptămâni împreună cu ceilalți lideri de Coaliție ne-am asumat că rotativa nu se produce pe 25 mai ci ne continuăm responsabilitatea de a închide conflictul din educație. Pe baza dialogului am reușit să convenim asupra unei forme de act normativ astfel încât doleanțele dascălilor să poată fi acoperite și să redăm încrederea și respectul față de educatorii din sistemul de învățământ.

Prin ordonanța de urgență de astăzi nu am făcut decât să convenim toate aceste măsuri, rugând sindicatele faptul că e nevoie de măsuri car să fie sustenabile, să nu fie populiste și să reprezinte decizia responsabilă.

Ca atare, considerat fiind că acest conflict a fost încheiat astăzi și a venit momentul în care îmi închei activitatea de prim-ministru al României. O dată ce am să merg să-mi depun mandatul la președintele României, încep negocierile”, a declarat Nicolae Ciucă, exprimându-și speranța ca până joi să fie existe un Guvern care să fie investit.

„În felul acesta, în cadrul discuțiilor pe care le-am avut la nivelul coaliției, odată ce am să merg să-mi depun mandatul la președintele României, la nivelul coaliției încep procedurile pentru efectuarea rocadei. Ceea ce este important de subliniat este faptul că imediat după aceasta vom avea un guvern interimar, care va funcționa până în momentul în care se va finaliza învestirea unui nou guvern, un nou guvern care sperăm să fie învestit până la finele săptămânii.

Noi ne-am propus ca până joi să avem guvernul învestit. Și, în felul acesta, să putem să ne ocupăm în continuare de problemele care sunt prioritare, atât prin programul de guvernare, cât și pentru tot ceea ce înseamnă guvernarea unei țări”, a precizat Nicolae Ciucă luni, 12 iunie.

Liderul liberalilor și-a depus mandatul în cursul zilei de luni, 12 iunie, după ce profesorii au fost de acord să suspende greva care ține de câteva săptămâni bune. Nu în ultimul rând, Nicolae Ciucă și-a dat demisia după ce s-a asigurat că OUG care prevăd bonificațiile pentru profesori au fost semnate.

Mâine dimineață ar urma să aibă loc negocierile în coaliție, iar miercuri vor fi audieri în Parlament cu viitorii miniștri ai noului Guvern. Miercuri seara sau joi dimineața cel târziu ar urma ca România să aibă un nou prim-ministru.

Amintim că Nicolae Ciucă ar fi trebuit să își dea demisia de la finalul lunii mai, însă greva din Educație, începută pe 22 mai, a amânat această decizie.

În urma deliberărilor între partidele din coaliție, s-a propus ca UDMR să păstreze Ministerul Mediului și să primească Ministerul Energiei. Cu toate acestea, Kelemen Hunor a subliniat că, fără Ministerul Dezvoltării, partidul nu va continua să facă parte din Guvern.

În cursul zilei de luni, 12 iunie, OUG au fost publicate în Monitorul Oficial. Deși Nicolae Ciucă era așteptat să iasă să își anunțe demisia din funcție la ora 15:00, oficialul român a așteptat ca OUG să fie publicate în MO. Așadar, anunțul demisiei sale a fost amânat cu o oră.

Noul guvern va fi învestit în cursul zilei de joi

Surse politice au declarat că audierile miniștrilor vor avea loc în cursul zilei de miercuri, în timp ce votul de învestitură va avea loc joi.

„Luni, la 17.00, vom definitiva programul de guvernare”, spun sursele respective.

Întâlnirea va fi între liberali și minorități, însă nu se știe momentan dacă este vorba și despre UDMR.

„Miercuri vor fi audierile miniștrilor, iar joi votul de învestitură”, conchid sursele citate.

OUG, adoptată în concordanță cu ceea ce s-a stabilit împreună cu sindicaliștii

Înainte de ședința de Guvern de luni, 12 iunie, Nicolae Ciucă a făcut ultima declarație din fotoliul de premier.

„Așa cum am menționat ieri și cum am agreat cu liderii sindicatelor din educație, astăzi, pe baza discuțiilor de ieri și a angajamentelor tuturor părților implicate în soluționare conflictului de muncă, am decis, la nivelul coaliției și în deplin consens cu liderii de sindicat ca o dată ce avem răspunsul scris din partea dumnealor legat de revenirea la clasă a tuturor dascălilor, vom adopta și ne vom ține de cuvânt, cum am făcut-o de altfel și până acum, prin adoptarea ordonanței de urgență cu elementele de conținut așa cum au fost agreate cu sindicatele.

Ca atare, coaliția de guvernare, guvernul pe care îl conduc, au asumat cu maxim de responsabilitate pentru interesul public, pentru rezolvarea problemelor din sistemul de educație.

Sunt probleme care s-au acumulat în foarte mulți ani. Nu vreau să dau vina pe o anumită moștenire, dar acesta este adevărul. S-au strâns o serie întreagă de neajunsuri care trebuie rezolvate în deplina responsabilitate a liderilor coaliției și în deplin dialog cu sindicatele, cu reprezentanții profesorilor, elevilor și părinților.

Am considerat că este absolut necesar să încheiem acest conflict de muncă și să asigurăm dascălilor și întregului sistem de educație, copiilor, părinților, soluția prin care să putem încheia anul școlar, să se deruleze Evaluarea Națională și, desigur, să se deruleze examenul de Bacalaureat”, a declarat luni premierul Nicolae Ciucă.