Sindicatele din Educație au decis

Sindicaliştii din Educaţie au dat luni un răspuns cu privire la proiectul de Ordonanţă referitor la salarizarea personalului din Învăţământ. Ordonanța a fost lansată duminică în dezbatere pe site-ul Ministerului Muncii.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, în urma consultării liderilor organizațiilor sindicale afiliate, în cadrul ședințelor Colegiilor liderilor celor două federații, au luat decizia suspendării grevei generale.

Acest lucru este condiționat de instituirea, în ordonanța de urgență ce urmează a fi aprobată în ședința de Guvern de luni prin articol distinct, a principiului potrivit căruia salariul de bază al profesorului debutant/asistentului universitar va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat cunoscut și care reprezintă 23 % din maximul grilei de salarizare din sistemul public și a acordării primei tranșe de majorare salarială (50% din creșterea salarială prevăzută de noua lege a salarizării) de la 1 ianuarie 2024.

Ce a declarat premierul Nicolae Ciucă?

De asemenea, premierul a subliniat luni că există o serie întreagă de neajunsuri care trebuie abordate și rezolvate cu responsabilitate de liderii coaliției guvernamentale, în dialog cu sindicatele, reprezentanții profesorilor, elevilor și părinților.

„Așa cum am menționat ieri și cum am agreat cu liderii sindicatelor din educație, astăzi, pe baza discuțiilor de ieri și a angajamentelor tuturor părților implicate în soluționare conflictului de muncă, am decis, la nivelul coaliției și în deplin consens cu liderii de sindicat ca o dată ce avem răspunsul scris din partea dumnealor legat de revenirea la clasă a tuturor dascălilor, vom adopta și ne vom ține de cuvânt, cum am făcut-o de altfel și până acum, prin adoptarea ordonanței de urgență cu elementele de conținut așa cum au fost agreate cu sindicatele.

Ca atare, coaliția de guvernare, guvernul pe care îl conduc, au asumat cu maxim de responsabilitate pentru interesul public, pentru rezolvarea problemelor din sistemul de educație.

Sunt probleme care s-au acumulat în foarte mulți ani. Nu vreau să dau vina pe o anumită moștenire, dar acesta este adevărul. S-au strâns o serie întreagă de neajunsuri care trebuie rezolvate în deplina responsabilitate a liderilor coaliției și în deplin dialog cu sindicatele, cu reprezentanții profesorilor, elevilor și părinților.

Am considerat că este absolut necesar să încheiem acest conflict de muncă și să asigurăm dascălilor și întregului sistem de educație, copiilor, părinților, soluția prin care să putem încheia anul școlar, să se deruleze Evaluarea Națională și, desigur, să se deruleze examenul de Bacalaureat”, a declarat luni premierul Nicolae Ciucă.

Proiectul de Ordonanţă a fost pus în dezbatere duminică

Proiectul de act normativ pus în dezbatere de Ministerul Muncii prevede că, începând cu data de 1 iunie 2023, se majorează salariile de bază ale personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior cu suma 1.300 de lei brut pe fiecare funcţie.

De asemenea, cu aceeaşi sumă se majorează salariile personalului didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor universitare, precum şi pentru celelalte categorii de funcţii cuprinse în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au calitatea de personal didactic auxiliar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi care desfăşoară activitatea în sistemul naţional de învăţământ.

În ceea ce priveşte salariile personalului nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior, acestea cresc cu suma 400 de lei brut pe fiecare funcţie.

Majorările salariale vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei. Impactul asupra bugetului de stat, în anul curent, va fi de – 2.705.505 lei.

Ce au cerut, de fapt, profesorii?

„Proiectul actului normativ, de la premier am înţeles că va fi pus astăzi (duminică, n.r.) în dezbatere publică. Colegii îl vor putea vedea, vor cunoaşte conţinutul şi ne vom pronunţa mâine (luni, n.r.), la ora 10:00. Am cerut acolo ceea ce ştiţi şi dumneavoastră foarte clar. Au fost nişte cerinţe minimale. Una dintre ele încă nu a fost îndeplinită.

Am cerut să se achite în totalitate tot ceea ce înseamnă creşterile salariale pe viitoarea grilă de salarizare în cursul anului 2024. Aici răspunsul Guvernului a fost că se acordă prima tranşa în 2024, la 1 ianuarie, cealaltă urmând să fie acordată în 2025.

Aşa că, este logic să primească colegii noştri proiectul actului normativ şi, în funcţie de conţinutul acestuia, ne vor da un răspuns până mâine, răspuns pe care îl vom comunica. Până atunci greva continuă”, a spus Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, duminică, la ieşirea de la consultările de la Guvern.