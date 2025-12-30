Autoritățile locale din Budapesta au decis introducerea unei interdicții privind închirierile de locuințe pe termen scurt într-unul dintre cele mai populare cartiere ale orașului. Măsura vizează Districtul 6, o zonă centrală intens frecventată de turiști, cunoscută pentru viața culturală și oferta bogată de cazare.

Decizia este justificată de administrația locală prin lipsa acută de locuințe accesibile, problemă care afectează în special tinerii și rezidenții permanenți. Potrivit autorităților, utilizarea apartamentelor exclusiv în scop turistic a redus semnificativ oferta de locuințe disponibile pentru localnici și a contribuit la creșterea prețurilor chiriilor.

În ultimul deceniu, Budapesta a cunoscut o expansiune accelerată a turismului de tip city-break, evoluție susținută de dezvoltarea rapidă a platformelor de închirieri pe termen scurt. Datele prezentate de autoritățile locale arată că aproximativ una din zece locuințe din Districtul 6 este exploatată în regim turistic, prin platforme de tip Airbnb.

Această tendință a fost identificată ca un factor major al presiunii exercitate asupra pieței imobiliare din centrul orașului, în contextul în care cererea pentru locuințe permanente depășește oferta disponibilă.

Primăria a anunțat că, începând din 2026, proprietarii care vor continua să ofere cazare turistică fără autorizație vor fi supuși controalelor fiscale. Platformele de rezervări online vor fi monitorizate, iar clădirile dotate cu seifuri pentru chei vor putea fi inspectate, acestea fiind considerate un indiciu al activității de închiriere pe termen scurt.

Amenzile pot fi aplicate în mod repetat și pot ajunge la 200.000 de forinți pentru persoane fizice și până la 2 milioane de forinți în cazul companiilor, potrivit autorităților locale.

Interdicția a devenit posibilă în urma modificării legislației naționale în 2024, care a acordat municipalităților o autonomie sporită în reglementarea închirierilor pe termen scurt. Deși la nivel național a fost analizată introducerea unei legi unitare, guvernul a renunțat la o interdicție generală, lăsând decizia la nivel local.

Măsura adoptată în Districtul 6 a fost aprobată prin referendum local și confirmată ulterior de instanța supremă. Decizia a fost menținută în ciuda protestelor organizate în timpul verii de sute de proprietari afectați de noile reguli.

Alte cartiere din Budapesta analizează introducerea unor restricții similare, fie prin interdicții totale, fie prin limitarea numărului de autorizații noi, condiționate de acordul comunităților de locatari. Extinderea acestor măsuri ar putea schimba semnificativ structura turismului urban, avertizează criticii.

Budapesta se alătură astfel unui grup tot mai mare de orașe europene care au înăsprit regulile privind închirierile pe termen scurt. Barcelona, Lisabona și Amsterdam au adoptat măsuri similare, invocând presiunea turismului asupra pieței locuințelor și necesitatea protejării fondului locativ destinat rezidenților.