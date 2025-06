Prețul energiei electrice ar putea crește considerabil de la 1 iulie, odată cu expirarea actualei scheme de plafonare. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat care sunt scenariile luate în calcul de Guvern, subliniind că noile tarife vor varia în funcție de distribuitor.

Totodată, statul pregătește o schemă de vouchere pentru a proteja gospodăriile cu venituri mici. Discuțiile se poartă în paralel și la Bruxelles, pentru a evita sancțiuni din partea Comisiei Europene.

Bogdan Ivan a anunțat că Ministerul Energiei lucrează la un proiect de ordonanță destinat sprijinirii consumatorilor vulnerabili.

Documentul este în procedură de transparență și presupune un sistem de vouchere pentru cei care au nevoie de ajutor la plata facturilor.

Bogdan Ivan a declarat că dorește ca această măsură să fie implementată rapid, fiind un efort coordonat cu alte instituții ale statului.

Proiectul implică Ministerul Muncii, Guvernul și Ministerul Finanțelor. Implementarea schemei depinde, în mare parte, de fondurile disponibile în bugetul de stat.

În prezent, documentul este doar un scenariu de lucru, iar detaliile finale urmează să fie stabilite în perioada următoare. Deciziile finale vor fi luate în funcție de alocările bugetare aprobate de Guvern.

Schema gândită de autorități ar urma să vină în sprijinul a circa 3,7 milioane de români. Aceștia sunt considerați consumatori vulnerabili, cu un consum mediu de 56 kWh lunar.

Sistemul de vouchere va fi diferențiat în funcție de veniturile gospodăriilor, pentru a direcționa ajutorul acolo unde este cea mai mare nevoie.

Se discută acordarea unor sume de 72 lei sau 36 lei pe lună, în funcție de venituri. Criteriile propuse includ persoane singure cu venituri sub 2.500 de lei și familii cu venituri sub 1.700 de lei pe membru.

Schema necesită o decizie guvernamentală, deoarece implică fonduri consistente. Ministerul Energiei asigură partea tehnică privind producția de energie, dar decizia finală aparține Ministerului Finanțelor.

„Este o discuție dacă acel mecanism propus inițial, de un voucher care să fie acordat în baza venitului persoanelor dintr-o gospodărie, care a stabilit o propunere de persoane care au sub 2.500 lei și locuiesc singure într-o locuință să fie beneficiari, iar acolo unde sunt mai multe persoane într-o locuință să fie un mecanism pentru cei care au venituri până în 1.700 de lei.

Pe lângă discuțiile interne, România poartă negocieri și cu oficialii europeni. Motivul principal este riscul declanșării procedurii de infringement din cauza schemei de plafonare a prețurilor, care expiră la 30 iunie. Autoritățile încearcă să obțină o derogare pentru a putea continua măsurile de protejare a populației.

Ministrul Energiei a precizat că s-au purtat deja discuții cu Comisia Europeană și cu alte state din regiune aflate în situații similare.

Scopul este evitarea dublării facturilor pentru milioane de români. Fără o soluție, costurile la energie ar putea să crească semnificativ, dublând facturile în special pentru gospodăriile mici.

„O a doua discuție se referă la momentul în care putem să evităm procedura de infringement, care este asociată schemei de plafonare – compensare, care este valabilă până la data de 30 iunie și acolo deja am început împreună cu ministrul Burduja discuții cu cei de la Comisia Europeană și cu alte state din Europa Centrală și de Est, care sunt într-o situație similară, pentru a face front comun și a explica Comisiei Europene situația în care se află astăzi țara noastră și că aproximativ 3,7 milioane de oameni pot să aibă factura la energie dublată, adică de la 30 – 40 de lei la aproximativ 80 lei”, a subliniat Ivan.

Bogdan Ivan a transmis că urmează discuții aplicate cu premierul și ministrul Finanțelor. Deși mecanismul este conturat la nivel tehnic, implementarea depinde de aprobările bugetare. Ministrul Energiei și-a exprimat dorința ca sistemul să fie simplificat, pentru a nu pune presiune pe consumatori.

„Calculăm care este mecanismul prin care se poate face acest lucru. Eu abia am fost audiat în Comisiile Parlamentare pe acest subiect. De două zile încoace m-am pus la punct împreună cu colegii pe tema asta”, a mai spus ministrul.

În același timp, autoritățile caută soluții rapide pentru ca mecanismul să nu creeze dificultăți suplimentare beneficiarilor.

Sistemul va implica și alte instituții, inclusiv primăriile și Poșta Română. Obiectivul este ca persoanele cu venituri mici să primească ajutor fără proceduri birocratice complicate.

Caut împreună cu specialiștii un mecanism simplu în care omul care are un venit mic să poată să beneficieze de acest mecanism de compensare, care să nu afecteze foarte mult puterea de de cumpărare în perioada următoare și să nu ne afecteze în același timp nici procedura de infringement care poate fi aplicată asupra României și care ar fi un dezastru”, a explicat Ivan.

„Urmează o discuție foarte aplicată pe care să o am și cu domnul premier Bolojan și cu ministrul de Finanțe asupra alocării bugetare. Eu îmi doresc foarte mult ca acest mecanism să fie unul simplu, să fie accesibil, să fie decontabil foarte rapid. Iar modul în care a fost el gândit e unul aplicat, dar care pune foarte multă activitate în sarcina beneficiarului și implică și primăriile, implică și Poșta Română, implică foarte mulți jucători.

Prețul final al energiei electrice va depinde, după 1 iulie, de furnizorii de electricitate. Ministrul Energiei a anunțat că tarifele vor varia între 1 și 1,55 lei/kWh, în funcție de condițiile fiecărui contract.

În prezent, schema de plafonare prevede tarife de 0,68 lei, 0,80 lei și 1,3 lei, în funcție de consum. Această schemă va expira, iar consumatorii vor resimți creșterea în factura finală.

Bogdan Ivan a explicat că România încearcă să evite situația în care facturile să devină împovărătoare pentru români.

Totodată, a subliniat că este nevoie de o creștere a capacității de producție a energiei ieftine. Astfel, ar putea exista premise ca prețurile să scadă pe termen lung, în funcție de echilibrul pieței energetice interne.

„Ce contează și care este interesul meu? Pe de o parte, să creștem capacitățile de producție în energie ieftină pentru a echilibra piața și automat de a crea premise naturale de a scădea prețul energiei la consumatorul final, adică la cei peste 8,2 milioane de români, și, pe de altă parte, de a crea un mecanism prin care să-i protejăm pe cei cu venituri foarte mici, pentru că pentru vârstnic, care are o pensie până în 2.000 lei, faptul că are 40 lei în plus, pentru el contează.

Eu cunosc oameni pentru care contează și acei 40 lei. Așa că dați-mi voie să găsesc o formulă împreună cu premierul și cu ministrul de Finanțe acest mecanism cât mai simplu, care poate să fie pus în practică cât mai repede.

În funcție de distribuitor, grila este însă diferită și poate să varieze între 1 și 1,55 lei, din datele pe care le am în momentul de față. Noi am avut acea schemă de plafonare care era valabilă pentru consumatorii până în 100 de kilowați de 0,68 lei. Era următorul prag la 0,80 lei și după asta era plafonat la 1,3 lei. Este evident că va fi și pentru cei care erau la 1,3 lei un oarecare cost suplimentar.

Repet, e un subiect extrem de complicat. Prima dată trebuie să avem o variantă prin care să ne asigurăm că nu vom ajunge în infringement raportat la Comisia Europeană. Aici am vorbit cu cei din Comisie, cu alți miniștri din Europa Centrală și de Est care sunt într-o situație similară pentru a găsi o păsuire din partea CE”, a mai spus el.