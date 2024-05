De ce bani la buget și nu pușcărie în caz de evaziune fiscală. Explicațiile CCR

Potrivit luju.ro , Decizia 146/2024 a Curții Constituționale a României, condusă de judecătorul Marian Enache, a fost motivată în zilele recente. Această decizie, emisă la 19 martie 2024, a declarat constituțional proiectul de lege elaborat de președinții PSD și PNL – premierul Marcel Ciolacu și, respectiv, președintele Senatului, Nicolae Ciuca. Conform acestui proiect, evaziunea fiscală sub 1 milion de euro nu va mai fi sancționată cu închisoarea , dacă prejudiciul este achitat în timpul urmăririi penale, plus 25% din valoarea acestuia.

Curtea Constituțională a atras atenția că scopul legii trebuie să fie recuperarea prejudiciului, mai degrabă decât închiderea antreprenorilor în închisoare și, astfel, distrugerea mediului de afaceri românesc. Este important de menționat că inițiativa legislativă a fost contestată la Curtea Constituțională de către parlamentarii USR și că decizia a fost pronunțată cu unanimitatea voturilor judecătorilor constituționali.

Ce spune Decizia CCR

Potrivit Deciziei CCR 146/2024, Curtea a constatat ca reglementarea este un pas important in trecerea pe care statele trebuie sa o faca, de la teoriile traditionaliste de natura retributiva ale dreptului penal, conform carora aplicarea unor pedepse privative de libertate in cazul comiterii infractiunilor reprezinta o conditie sine qua non a restabilirii ordinii de drept, spre teoriile moderne specifice acestei ramuri de drept, potrivit carora, in cazul infractiunilor ce au ca scop realizarea unor castiguri ilicite, principalul obiectiv al politicii penale etatice trebuie sa vizeze descoperirea si confiscarea respectivelor bunuri (in sens larg), in vederea introducerii lor sau a contravalorii lor in bugetul public.

Asadar, dispozitiile legale criticate constituie o forma de transpunere a dezideratului anterior mentionat in politica penala a statului in domeniul evaziunii fiscale.

Mai mult, textele criticate prevad, in cazul comiterii infractiunilor de evaziune fiscala reglementate la art.6/1, 8 si 9 din Legea nr.241/2005, ca alternativa la angajarea raspunderii penale conform dispozitiilor Codului penal si ale Codului de procedura penala, plata unor sume de bani considerabil mai mari decat prejudiciul produs prin savarsirea acestor infractiuni.

Când începe urmărirea penală?

Astfel, nesesizarea de catre organele competente a organelor de urmarire penala, cu consecinta nepedepsirii faptuitorului, este conditionata, conform textului criticat, de plata integrala a sumei de bani reprezentand prejudiciul majorat cu 15% din valoarea acestuia la care se adauga dobanzile si penalitatile [art.10 alin.(1) teza a treia din Legea nr.241/2005];