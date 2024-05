Premierul Marcel Ciolacu susține legea care permite evazioniștilor să evite închisoarea prin plata prejudiciului și a penalităților. Liderul PSD argumentează că această măsură este cerută și de către sistemul judiciar, care se confruntă în prezent cu o încărcătură mare de dosare cu impact redus.

În plus, consideră că prioritatea statului este recuperarea sumelor de bani, nu trimiterea oamenilor la închisoare.

Prim-ministrul a explicat şi cum românii care vor să se războiască cu statul pe acest subiect la tribunal vor ajunge să plătească, în loc de prejudiciu plus 15%, chiar şi suma prejudiciată plus încă o dată pe atât.

„Avem cea mai mare evaziune din Europa? Avem. 10% din PIB. Eu nu sunt un om rău, nu am făcut rău în viața mea. M-am uitat la cifre. Credeți că am făcut eu legea? Au făcut-o magistrații. ‘Suntem blocați cu dosare de evaziune de 5000 de euro, 10.000 de euro’. Ca să instrumentezi un astfel de dosar costă mai mult. Până recuperăm banii, că ne judecăm 7-9 ani de zile, sunt bani pierduți.

Au venit cei de la ANAF, constată că e evaziune de 10.000 de euro, dacă ți-o însușești plătești cu 15% în plus. Dacă spui că nu crezi, începe urmărirea penală, pe perioada până când ești trimis în judecată poți să plătești prejudiciul, plus 25%. Dacă ai fost trimis în judecată, plătești plus 50%. Vrei să te și judeci și vezi după un termen sau două că pierzi procesul, plătești plus 100%, plus penalitățile și dobânzile.

Care e interesul statului român, să bage oamenii la pușcărie? Fapta rămâne. Dacă te-am prins că ai repetat evaziunea, te duci la pușcărie pe procedură simplificată. În șase luni ești la pușcărie. Eu m-am uitat ce am recuperat din procese? Nimic. Legile sunt neclare, fiecare are câte o crăpătură.

Și a venit ANAF, au venit juriștii cu o propunere să intrăm… În toată Europa e același lucru. E campanie, iarăși începe că scăpăm penalii”, a declarat el duminică, pe 12 mai, la Antena 3 CNN.