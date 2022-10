Crește riscul de obezitate și diabet

Potrivit acesteia, brânza vegetală este „o găseliniță alimentară” care nu este sănătoasă pentru siluetă și sistemul cardiovascular.

„Brânza vegetală, o găseliniță alimentară. Ați gustat vreodată brânza vegetală, făcută fără lapte? Pentru cei care doresc să elimine din dietă produsele de origine animală sau pentru cei cu intoleranță la lactoză, industria alimentară a creat produse lactate în varianta vegetală. Problema? Brânza vegetală nu este mai sănătoasă nici pentru siluetă, nici pentru sistemul cardiovascular. Și nu are valoarea nutritivă a brânzei clasice.

Brânza făcută fără lapte este mai degrabă o pastă de amidon a cărei gust și textură sunt îmbunătățite cu grăsimi vegetale. Spre deosebire de brânza clasică care conține doar proteine și grăsimi animale, în brânza vegetală avem carbohidrații și uleiurile ca ingrediente principale. Asta înseamnă că are un indice glicemic crescut și crește riscul de obezitate și diabet de tip 2.

În plus, grăsimea de cocos și de palmier sunt bogate în acizi grași saturați care favorizează tromboza și bolile cardiovasculare. Brânza vegetală este un produs ultra transformat și plin de aditivi, ca să fie obținute structura, culoarea și gustul de brânză adevărată. De multe ori conține mai multă grăsime și calorii decât brânza clasică: uleiul are 100% grăsime, în timp ce untul are doar 80%”, a spus medicul.

De asemenea, Mihaela Bilic spune că brânza vegetală nu conține mulți nutrienți și nu are vitaminele A și D care se găsesc în mod normal în lapte sau vitamina B12 care se găsește în produsele animale.

„Nici dpdv nutrițional, brânza vegetală nu prezintă interes: Aportul de proteine este foarte redus și vorbim de proteine de calitatea a 2a. Conținutul de calciu este mic, iar calciul vegetal se absoarbe și se utilizează mai slab decât calciul de origine animală. Varianta vegetală nu conține vitaminele A și D prezente în mod natural în lapte și nici vitamina B 12 care există doar în produsele animale.

Concluzia? Chiar dacă ați hotărât să fiți vegani, nu merită să consumați brânză vegetală. Decât un produs ultraprocesat, mai bine un pumn de migdale sau semințe. Iar pentru cei cu intoleranță la lactoză, aflați că brânza clasică are doar urme de lactoză. Deci puteți mânca o bucățică mică de brânză adevărată!”, a mai transmis Mihaela Bilic, pe pagina sa de Facebook.