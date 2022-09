În acest sens, Mihaela Bilic, unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști din România, a demontat miturile despre pâine. Ea explică că, de fapt, pâinea nu îngrașă, însă trebuie să avem grijă cât de mult consumăm acest produs și cu ce o asociem.

Pâinea îngrașă. FALS

„Pâinea are în medie un aport energetic de 220-240 cal/100g. Dacă ar fi să o comparăm cu valoarea energetică a produselor care se mănâncă de obicei cu pâine, este “nevinovată”! Brânza are aprox 250 cal/100g, cașcavalul 350cal, salamul de Sibiu 450cal, iar untul 750cal.

Nu mai vorbim de icre sau salată de vinete care merg de minune cu pâine și care au de 2-3 ori mai multe calorii. Socotiți că o felie de pâine are 60-80 cal, în timp ce o lingură de ulei are 100 cal.

Cu alte cuvinte nu pâinea îngrașă, ci ceea ce punem pe pâine. Și cantitatea face diferența, una e să mănânci o felie de pâine și alta e să mănânci toată franzela!

Pentru o alimentație sănătoasă trebuie să renunți la pâine. FALS

O alimentație sănătoasă înseamnă prezența în farfurie a tuturor grupelor de nutrienți: proteine, grăsimi și carbohidrați. La fiecare masă trebuie să avem o porție de amidon (glucide lente), adică pâine sau mămăligă, orez, cartofi, paste făinoase.

Într-o farfurie ideală legumele ocupă jumătate, proteinele un sfert iar celălalt sfert îl reprezintă carbohidrații. O dietă echilibrată include obligatoriu făinoasele, iar pâinea este cel mai banal și mai accesibil produs la capitolul cereale. Organizația mondială a Sănătății recomandă consumul a 300-500g pâine/zi!

Nutriționiștii interzic pâinea în curele de slăbire. ADEVĂRAT

Cura de slăbire este o situație aparte, în care organismul e pus într-un dezechilibru și este obligat să ardă grăsimea de rezervă în absența unui aport alimentar optim. Cu alte cuvinte cura de slăbire nu este un model de dietă sănătoasă, ci o strategie pentru slăbit.

În acest context excluderea carbohidraților se justifică: fără glucide nu există sinteză de insulină, acel hormon care transformă caloriile din mâncare în grăsime de rezervă. Eliminarea zahărului și amidonul lui din alimentație este o metodă sigură de a slăbi. Doar că asta se face pe perioade limitate de timp, nu este un stil de viață. Nu confundați cura de slăbire cu mâncatul sănătos!

Ce scrie pe eticheta pâinii nu este întotdeauna adevărat. FALS

Producătorii din industria alimentară sunt obligați să eticheteze corect produsele și să respecte regulile impuse de autorități. Furnizarea de informații false sau incomplete este sancționată prin lege. Veți găsi pe ambalaj atât tabelul nutrițional, cat și lista de ingrediente din respectivul produs. Ingredientele sunt trecute în ordine descrescătoare a prezenței lor în rețetă, inclusiv E-urile, coloranții și conservanții.

Care pot fi micile “capcane” ale etichetei? Folosirea unor denumiri care să ascundă ingrediente de care consumatorii se feresc, de exemplu zahărul poate fi redenumit în peste 70 termeni diferiți.

Există și o excepție: nu trebuie trecute pe etichetă substanțele care se descompun în momentul tratamentului termic, ele dispar prin gătit/copt, nu mai există în produsul finit. Așadar e posibil ca anumite enzime și agenți de creștere să nu fie menționați pe etichetă.

Toată pâinea este făcută din aluat congelat. FALS

Majoritatea sortimentelor de pâine se fac din aluat proaspăt, frământat și copt în ziua respectivă. Apoi pâinea este ambalată și ajunge pe raft. Singura categorie de pâine care se congelează este cea care ulterior va fi coaptă în supermarket, restaurant, cafenea sau la domiciliul consumatorilor. Culmea este că și această pâine este făcută din aluat proaspăt, urmând ca apoi să fie modelată, coaptă incomplet (în proporție de 30-50%) și congelată ulterior.

Nu vă temeți de frig, prin congelare pâinea își păstrează toate calitățile nutriționale, metoda fiind practicată pentru a ne da posibilitatea să ne bucurăm de mirosul și gustul de pâine proaspăt scoasă din cuptor. Inclusiv acasă, dacă am cumpărat prea multă pâine, decât s-o aruncăm, putem s-o punem la congelator, frigul îi păstrează prospețimea”, a scris Mihaela Bilic, pe pagina sa de Facebook.