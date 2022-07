De cealaltă parte, există numeroase studii care demonstrează eficiența anumitor vitamine. Un expert de la o clinică din Clevland spune de ce anumite vitamine ar trebui evitate, potrivit Eatthis.

„Există tendințe pe platformele de socializare care pledează pentru diferite suplimente. Cele mai multe sunt recomandate de diverși influenceri, pentru diferite probleme, fără a avea la bază date necesare. Aceste vitamine pot fi dăunătoare și este important să se știe acest lucru”, spune medicul Sean Ormond.

Ce ar trebui să știm despre consumul de suplimente

Dr. Kelly Johnson-Arbor, expert în toxicologie medicală la National Capital Poison Center, spune că mulți oameni iau suplimente alimentare pentru beneficiile aduse sănătății. ”E important să știți că suplimentele alimentare pot fi periculoase și pot provoca efecte adverse nedorite. Pentru a fi în siguranță, citiți eticheta pentru a vedea dacă produsul conține ingredientele enumerate și nu are contaminanți”, afirmă Arbor.

Iată care sunt vitaminele care ar trebui luate cu precauție sau evitate

Suplimente pentru potență

Disfuncția erectilă este un subiect sensibil pe care mulți bărbați preferă să-l evite. Din acest motiv, unii aleg să cumpere suplimente alimentare pentru a-și trata problemele. Aceste suplimente pot fi promovate ca remedii „naturale” pentru disfuncția erectilă, dar pot conține contaminanți și alte substanțe care nu sunt enumerate pe eticheta produsului. Aceste substanțe pot interacționa cu alte medicamente sau afecțiuni medicale și pot provoca reacții adverse grave.

Suplimente pentru culturism

Suplimentele pentru culturism, inclusiv cele de dinainte de antrenament, promit să îmbunătățească performanța, masa musculară și forța. Dar multe dintre ele conțin doze mari de cofeină sau ingrediente asemănătoare cofeinei. În unele cazuri, produsele pot fi contaminate cu alte medicamente stimulatoare sau steroizi anabolizanți. Aceste ingrediente pot provoca efecte secundare nedorite, care pun viața în pericol.

Vitamina B17

Dr. Johnson-Arbor spune că „vitamina B17 este comercializată ca remediu „natural” pentru cancer. După ce este înghițită, vitamina B17 este transformată în intestine în cianură de hidrogen. Există dovezi care sugerează că vitamina B17 este eficientă în tratarea cancerului, dar efectele toxice ale cianurii sunt de notorietate.

Suplimente pentru mahmureală

Unele companii comercializează suplimente alimentare pentru prevenirea sau tratarea mahmurelii, explică dr. Johnson-Arbor. Cauza reală a mahmurelii este necunoscută, motiv pentru care nu există un tratament eficient pentru aceasta. Deși unele suplimente alimentare promit să prevină mahmureala, pot conține niveluri periculos de ridicate de vitamine sau alte ingrediente care pot face mai mult rău.

Vitamina E

Dozele mai mari de vitamina E pot provoca oboseală și slăbiciune, vedere încețoșată, dureri de cap și erupții cutanate. De asemenea, vitamina E poate interacționa cu anticoagulantele și statinele și niacina.

Vitamina C

Potrivit dr. Ormond, „prea multă vitamina C poate provoca greață, diaree, crampe stomacale și oboseală”. Dozele mari de vitamina C pot provoca apariția pietrelor la rinichi la anumite persoane. Utilizarea pe termen lung a suplimentelor de vitamina C de peste 2.000 mg/ crește, de asemenea, reacțiile adverse.

Vitamina B9

Acidul folic este o versiune sintetică a vitaminei B9 care se găsește în suplimente și alimente fortificate. Corpul absoarbe acidul folic fortificat și suplimentele mai bine decât acidul folic natural. Acidul folic nemetabolizat (UMFA) se poate acumula în organism sub forma unei cantități mai mari de acid folic.