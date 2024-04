Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu, consideră că fondurile europene sunt o gură de aer pentru România. De aceea, este important să profităm acum de oportunitatea oferită de aceste fonduri, deoarece această fereastră de oportunitate nu va fi deschisă permanent pentru țara noastră.

“Fără fonduri europene Sibiu nu putea fi Capitală a Culturii. Ulterior acelui an, Sibiu a menținut nivelul de activități culturale și cu investiții importante am reușit să fim destinație turistică important, dar și o destinație culturală căutată. Consiliul Județean Sibiu are cel mai mare buget pentru cultură la această oră, comparativ cu țara”, a declarat aceasta.