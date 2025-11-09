Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a declarat că, dacă va fi ales primar general, nu intenționează să concedieze angajații Primăriei.

Edilul Sectorului 4 consideră „iresponsabile” mesajele care promit „curățarea” personalului sau eliminarea angajaților considerați „incompetenți”.

„Înțeleg că este campanie, dar ipocrizia din jurul mesajelor de tipul «curățăm tot personalul incompetent» sau «dăm oameni afară» ține doar de lozinci și de declarații iresponsabile. E o perioadă în care aud multe astfel de mesaje, însă aleg să nu le dau curs. Motivul este simplu: vreau o campanie centrată pe realizări, soluții concrete și viziune pentru București”, a transmis Primarul Sectorului 4.

Candidatul PSD a subliniat că obiectivul său este consolidarea echipelor existente, ocuparea locurilor libere și atragerea de specialiști în domeniile unde este nevoie de sprijin suplimentar.

„Nu am pornit în această campanie cu premisa că voi da oameni afară. Nu îmi doresc dezbinare și nici ură în societate, mai ales față de anumite categorii profesionale. Scopul este să ocupăm locurile libere, să mărim echipele acolo unde este nevoie și să aducem specialiști acolo unde știm că este nevoie de mai mult sprijin. Îmi iau angajamentul public că, în urma acestei campanii, lucrurile se vor schimba doar în bine”.

Alegerile pentru Primăria București sunt programate pe 7 decembrie, după ce fostul primar general Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

Daniel Băluță are o experiență vastă în administrația locală: a fost membru al Consiliului General în 2012, viceprimar al Sectorului 4 între 2013 și 2016 și primar al Sectorului 4 încă din 2016, aflându-se la al treilea mandat consecutiv. În partid, deține funcția de prim-vicepreședinte PSD.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidat PSD la Primăria Capitalei, și-a petrecut weekendul printre locuitorii Sectorului 2, pentru a discuta direct cu cetățenii și a le afla opiniile despre viitorul orașului. Momentul a fost surprins într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook, în care interacțiunile cu oamenii au fost calde și pline de umor. Un bărbat în vârstă, de exemplu, a sunat-o rapid pe soția sa pentru a-i permite să vorbească și ea cu edilul, într-un schimb amuzant de replici care a stârnit zâmbete.

În postarea sa, Băluță a subliniat că discuțiile cu cetățenii i-au confirmat dorința oamenilor de schimbare și nevoia unei campanii axate pe soluții și realizări concrete.

”„Am fost în Piața Obor și am stat de vorbă cu oamenii. Își doresc o schimbare. Mulți mi-au spus că vor ca și celelalte sectoare să arate așa cum arată Sectorul 4. Un lucru comun pe care l-am observat este că toți își doresc un București fără conflicte și ură. Mi-au confirmat încă o dată că această campanie trebuie să se concentreze pe idei, soluții și realizări. E timpul să arătăm că întreaga Capitală poate fi despre fapte, nu vorbe!”, este descrierea postării făcute de Daniel Băluță pe Facebook.

Pe parcursul întâlnirilor, bucureștenii și-au exprimat aprecierea pentru munca depusă de Băluță în Sectorul 4 și și-au arătat susținerea pentru candidatura sa la Primăria Capitalei.