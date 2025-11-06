„DAC a fost întotdeauna sinonim cu vehiculele robuste, concepute pentru a face față provocărilor specifice ale României. Acum, ne reinventăm, păstrând ADN-ul mărcii și integrând cele mai avansate tehnologii electrice”, declară Sergiu Bolocan, CEO Autovehicule DAC S.A. „Pentru noi, electromobilitatea nu este doar o tendință, ci o responsabilitate față de viitorul României și al generațiilor viitoare.”

Preluarea integrală a mărcii: DAC a finalizat preluarea mărcii de la Roman Brașov, marcând un pas decisiv către independența operațională și strategică.

Livrarea primului autobuz electric aeroportuar: Modelul DAC Aerobus 14.100, aflat deja în funcțiune pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, demonstrează angajamentul DAC față de soluții de transport eficiente și ecologice.

Premieră europeană – Autobasculanta electrică DAC 90TEF.OH: În noiembrie, vom livra prima autobasculantă electrică din Europa de Est, un vehicul inovator ce va contribui la reducerea impactului asupra mediului în industria extractivă.

Contracte semnate și în curs de livrare: Patru microbuze electrice (trei standard și unul adaptat pentru transport persoane cu dizabilități) și două autobuze DAC de 8,5 metri sunt în curs de livrare, iar încheierea unui contract pentru furnizarea a trei autobuze electrice DAC 412UE de 12 metri către Primăria Municipiului Lugoj este iminentă.

DAC își asumă rolul de partener strategic al autorităților locale, oferind soluții de mobilitate electrică adaptate specificului orașelor și comunelor din România.

„Suntem conștienți de provocările cu care se confruntă municipalitățile, de la calitatea aerului până la costurile de operare ale flotelor auto”, explică Sergiu Bolocan. „De aceea, ne concentrăm pe dezvoltarea de vehicule electrice specializate, care nu doar reduc emisiile poluante, ci și generează economii semnificative pe termen lung.”

Vehiculele DAC vor oferi beneficii financiare considerabile, grație reducerii costurilor de întreținere, a scutirii de la plata taxelor de acces în zonele cu emisii reduse și a costurilor mai mici cu energia electrică.

Conform estimărilor DAC, operatorii pot economisi peste 30.000 lei anual pentru un camion electric de 7,5 tone, respectiv peste 44.000 lei lunar pentru o betonieră electrică de 40 tone.

DAC investește masiv în dezvoltarea de tehnologii proprii, menite să asigure performanțe superioare și fiabilitate de lungă durată.

„Ne propunem să readucem vehiculele comerciale la ceea ce numim noi intern «fiabilitate de frigider»”, afirmă Sergiu Bolocan. „În esență, vrem ca vehiculele noastre să funcționeze eficient și fără probleme majore ani de zile, reducând la minimum costurile de întreținere și timpii de inactivitate. Camioanele DAC vor fi echipate cu punte motoare de ultimă generație, ce integrează două motoare electrice independente, oferind redundanță și fiabilitate sporită, pentru o durată de viață extinsă, de peste 1 MILION de kilometri, fără a necesita reparații capitale”

DAC își propune să devină un jucător cheie pe piața europeană a vehiculelor comerciale electrice, oferind soluții competitive din punct de vedere al prețului și al performanțelor.

„Obiectivul nostru este să oferim vehicule electrice la un preț comparabil cu cel al unui diesel echivalent, dar cu un cost total de operare semnificativ mai redus”, detaliază Sergiu Bolocan. „Lucrăm intens la dezvoltarea șasiului electric de 18 tone pentru vehicule de salubritate, pe care îl vom lansa în 2026. Va fi un produs revoluționar, accesibil și performant.” DAC recunoaște importanța colaborării strânse cu autoritățile publice, solicitând măsuri de stimulare a adoptării vehiculelor electrice, cum ar fi scutirea de la plata taxelor de parcare și a taxelor de acces în zonele cu emisii reduse. „Trecerea la mobilitatea electrică este un parteneriat între sectorul privat și stat”, subliniază Sergiu Bolocan. „Aceste măsuri de susținere trebuie menținute până când vehiculele electrice vor atinge un prag de 30% din totalul flotei.”

DAC lansează un apel către toți operatorii de transport, indiferent de dimensiune, să testeze și să integreze vehiculele electrice în flotele proprii.

„Nu mai este o chestiune de «dacă», ci de «când» vom trece la transportul electric”, concluzionează Sergiu Bolocan. „Îi încurajez pe toți operatorii să experimenteze cu vehiculele electrice și să se pregătească pentru această transformare inevitabilă. Cei care se adaptează din timp vor avea un avantaj competitiv semnificativ și vor contribui la construirea unui viitor mai curat și mai prosper pentru România.

DAC are un obiectiv ambițios: să depășească volumul record de vânzări atins de fosta fabrică de camioane din Brașov și să livreze peste 30.000 de vehicule în următorii zece ani. Acest succes nu ar însemna doar o realizare industrială remarcabilă, ci și un impact pozitiv asupra mediului și asupra societății românești.

„Sfatul meu pentru tinerii care doresc o carieră în această industrie este să fie curajoși, să inoveze și să nu se teamă să conteste status quo-ul”, adaugă Sergiu Bolocan. „Avem nevoie de o nouă generație de ingineri pasionați și de lideri vizionari pentru a transforma lumea transporturilor într-un domeniu mai durabil și mai eficient.”

Autovehicule DAC S.A. este un producător român de vehicule comerciale cu o istorie bogată și o viziune ambițioasă pentru viitor. Prin angajamentul său față de inovație, sustenabilitate și excelență inginerească, DAC își propune să devină un lider european în domeniul mobilității electrice, oferind soluții adaptate nevoilor specifice ale pieței românești și ale comunităților pe care le deservește.

Camioanele electrice DAC sunt proiectate pentru a răspunde nevoilor moderne al aplicațiilor urbane: distribuție și salubritate – combinând eficiența energetică cu reducerea totală a emisiilor și a zgomotului. Sunt soluția ideală pentru activități de logistică și distribuție urbană, salubritate sau colectare a deșeurilor.

Cu autonomie acoperitoare a tuturor traseelor zilnice urbane, costuri reduse de operare și întreținere, precum și zero emisii locale, camioanele electrice DAC contribuie direct la un mediu mai curat, creșterea profitabilității operatorilor și o calitate a vieții îmbunătațită pentru întreaga societate.

