Sebastian Chitoșcă, sub ochii polițiștilor. Soția lui a cerut ordin de protecție

Sebastian Chitoșcă de la „Survivor România” a fost invitat la „Teo Show”, unde a făcut mărturisiri dureroase despre relația cu Alexandra. Tânăra a decis să-l părăsească după ce acesta s-a întors din Republica Dominicană, chiar dacă erau căsătoriți de 7 ani.

În acest context, fostul fotbalist Sebastian Chitoșcă a recunoscut că a greșit mult față de ea în ultimii doi ani jumătate și în momentul de față este prea târziu să mai poată să repare ceva.

Fostul fotbalist a povestit tot ce s-a întâmplat

„Țin minte absolut orice am făcut în acești ani, mai ales în luna mai, dar în ultima parte se vedea că nu suntem bine, că am spus să îndrept anumite lucruri. În ultimii doi ani jumate de relație, după ce s-a întâmplat cu fratele meu, mi-am găsit refugiul în gaming, în jocuri, și petreceam foarte mult timp la calculator. Au trecut luni fără să-mi dau seama, mă lăsasem de fotbal, pasiunea mea cea mai mare, fratele meu chiar dacă a trăit, pentru mine murise, pentru că nu mai e același om.

Nu mi-am găsit refugiul lângă ea, mi-am găsit refugiul în alte lucruri. Am realizat asta cât am stat în junglă și când am ajuns acasă i-am spus.

I-am spus tot ce am avut de spus, mi-a spus că se bucură că am realizat. Pe zi ce trecea făceam lucruri pe care nu le-am făcut niciodată, făceam curat, nu mai stăteam la calculator, mai ales în prima lună n-am deschis calculatorul, dar o simțeam rece. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu-mi convenea și îmi puneam tot felul de întrebări. Și mi-a spus: Tu m-ai obișnuit așa. Dar înainte când îți spuneam: Sebi mă pierzi, mă neglijezi și plângeam, nu mă luai în seamă”, a spus Sebastian Chitoșcă la „Teo Show”.

Poate să primească 6 luni de închisoare

De asemenea, acesta a spus și ce s-a întâmplat în momentul în care a intervenit poliția, fiind întrebat dacă dorește să obțină ceva din casă.

„Ea a continuat demersurile pentru a se asigura că nu o să mai dea ochii cu mine niciodată. Îi este și rușine să mai vorbească cu mine. Nu a fost doar din cauza ei, au fost influențe. Ea nici nu știe limba, a fost dusă acolo de oameni care știu ce au de făcut. Am primit o foaie ieri, că am fost înlăturat de la apartament și 6 luni de zile nu am voie nici la 20 de metri să fiu lângă această femeie, dacă o să mă apropii de ea am de făcut închisoare 6 luni sau amendă 250.000 de euro.

Nu i-am făcut absolut nimic. Am văzut că scrie în declarație, sunt și câteva minciuni, dar nu sunt cuvintele ei, sunt cuvintele tatălui ei, care a fost martor și a spus când a venit Poliția că sunt agresiv verbal. Acolo e simplu, nu se acceptă. N-am nicio problemă că a făcut chestia asta. Eu l-am sunat pe tatăl ei și i-am spus că femeia asta n-o să mai dea ochii cu mine pentru că eu nu-mi doresc. Am și plecat din Germania, ca să nu mai fiu în stresul ăla. M-am detașat și sunt în România de atâtea zile. Eu mă așteptam să se liniștească ea și să lămurească cu tatăl meu, nici măcar cu mine, pentru că nu-mi mai doresc.

Obiectele mele personale sunt în această casă. Eu am fost întrebat de Poliție atunci dacă vreau să iau ceva din casă și am zis că nu vreau absolut nimic, nu-mi mai stătea gândul la nimic. După ce am ajuns acasă am sunat la Poliție și am spus că am nevoie de casă și m-au sunat înapoi și mi-au zis că nu pot să merg să le iau pentru că soția mea nu este de acord”, a mai spus Sebastian Chitoșcă.

