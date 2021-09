Cum s-a destrămat familia lui Sebastian Chitoșcă după Survivor? A fost o greșeală ireparabilă

Perioada petrecută la Survivor în lipsa soției sale, Alexandra, a avut urmări serioase asupra relației dintre cei doi, conform celor spuse de fotbalist pentru gsp.ro

„Soția mea a suferit foarte mult, plângea în fiecare seară. Am aflat asta când am ajuns acasă. A suferit mai ales după ce a fost amenințată că voi fi penalizat cu 100.000 euro.

Am făcut o greșeală acolo. Am scăpat odată la un Reward, pe o plajă, și când nu a fost atentă producția 20 de secunde am pus mâna pe un telefon și i-am dat mesaj: «Sunt bine, te iubesc mult, sunt aici doar pentru bani». S-a aflat, am fost văzut și am fost amenințat. Asta spunea regulamentul, clauza dacă îl încalci era de 100.000 euro.

Le-am spus: «Vreți să mă concesionați pe 100 de ani sau pe vreo două vieți, ca să vă dau banii ăștia?» Ea, singură, naivă, s-a speriat, și de atunci s-a schimbat ceva în ea. A început să nu se mai uite la emisiune, prinsese ură față de ce s-a întâmplat. Nici eu nu puteau spune altceva, nu-i condamn pe cei de la emisiune. Oamenii au spus ce am semnat eu.

De atunci s-a închis în ea, stătea singură, nu mai trecea nici pe la mama. A început să fumeze, ceea ce pe mine m-a deranjat. Am discutat, am iertat-o. Aparent am fost mințit că se lasă de fumat. Nu s-a lăsat, fuma pe ascuns, și de atunci au plecat discuțiile de neîncredere. Noi nu ne mințeam, nu ne ascundeam unul de altul.

Am început și eu să o controlez, pe Instagram, să văd istoricul din ultimele 6 luni. O deranja pentru că ea nu a făcut nimic, iar eu nu aveam încredere. O deranja foarte tare. Eu aveam Instagramul ei pe telefonul meu, ea pe al meu, transparență totală”, a povestit Sebastian Chitoșcă pentru sursa menționată.

Relația dintre el și soția lui s-a răcit

Mai apoi, fotbalistul a spus că a dat dovadă de o „răceală inconștientă” iar soția lui îi spunea că o neglijează.

„Condițiile erau foarte dure. Prin martie am avut un vis: ajunsesem acasă și soția mea nu mai avea sentimente pentru mine. Eu și soția mea suntem foarte bine conectați, n-am lipsit niciodată de acasă în toată perioada asta de aproape 8 ani.

O respect și o iubesc foarte mult și acum, încă aștept un semn de la ea, pentru că nu-l am de o săptămână. Când am visat acel lucru, am mers la producție și le-am zis că vreau să merg acasă. Am început să plâng. Apoi am ajuns acasă și am observat răceala dintre noi.

Era o răceală inconștientă din partea mea, îmi spunea că o neglijez. Și-a dat seama, probabil, că eu poate nu sunt ceea ce-și dorește în tot restul vieții, chiar dacă am încercat să mă schimb, nu mai petrec la fel de mult timp la calculator. Era prea târziu. Dacă ea nu-și mai dorește, eu nu am ce face”, a completat acesta.

Sursă foto: Cancan