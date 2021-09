Zanni se confruntă cu probleme de sănătate după ce s-a întors de la Survivor! Merge la medic pentru a face recuperare

Zanni a fost prezent la o petrecere organizată de revista Viva, unde s-a întâlnit și cu Roxana Ghiță, fostă concurentă la Survivor. În contextul respectiv, Zanni a fost întrebat despre sănătatea lui și viața de după Survivor.

„Singura schimbare este că trebuie să fiu mult mai atent cu ce fac, atât. În rest, e totul la fel (…) Nu stau prea bine cu sănătatea. Încă fac recuperare la picior, am venit cu niște bacterii, de acolo din Dominicană, cu care mă lupt. Mi-am plătit toate medicamentațiile, controalele, mi-am plătit tot”, a răspuns Zanni, potrivit ciao.ro

Mai apoi, acesta a vorbit și despre proiectele la care lucrează în momentul de față și a arătat la ce ne putem aștepta.

„Evident că mai am proiecte muzicale în derulare. Chiar acum trebuia să fiu la o filmare, dar am întârziat… că am zis să mai stau puțin pe aici. Mai am proiecte, emisiuni la care urmează să merg”, a mai spus Zanni.

Este pregătit să aibă o relație?

Anterior, câștigătorul de la Survivor România a recunoscut că nu știe dacă este pregătit de o relație. Potrivit celor spuse de el, nu este „prea ușor de impresionat.”

„Da, recunosc, nu știu dacă sunt pregătit de o relație, pentru că nu sunt prea ușor de impresionat. Dacă mi-aș găsi o femeie care să mă impresioneze, să-mi placă de ea. Și, cel mai important, să mă iubească necondiționat, atunci cred că aș încerca să văd dacă sunt pregătit pentru o relație”, a declarat Zanni pentru cancan.ro

Totodată, tânărul a explicat că nu are în cap o femeie la care să se gândească.

„Acum nu-mi dau seama, pentru că nu am în cap o femeie la care să mă gândesc și să vreau ceva cu ea. Nu mă uit la fizic, trebuie doar să mă atragă. Nu sunt niște trăsături anume, după care mă uit. Să fie femeie și să mă atragă. Contează energia pe care mi-o transmite. Am câștigat trofeul «Survivor România» și trebuie să găsesc altul, ca să am adrenalină, să am ce trăi.

Mai am ceva timp să-mi găsesc o țintă, un nou vis. Sunt în căutare de viață, vreau să cuceresc pe toată lumea. Sunt pregătit de orice! Ce-mi dă viața, aia sunt pregătit să primesc ”, a mai spus Zanni.