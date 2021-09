Secretul din spatele formei lui Gabriel Tamaș! Fotbalistul a dat cărțile pe față

Fotbalistul a oferit un răspuns la care nu mulți s-ar fi așteptat, spunând că „Banii la zi” sunt secretul din spatele formei sale. Totodată, Gabriel Tamaș a fost întrebat și despre o eventuală participare la naţională, alături de Cristian Săpunaru.

„Pe cei de la FRF să-i ajute Dumnezeu să schimbe generațiile. Dacă ne cheamă, mergem suntem români, mergem cu inima, dar cum am schimbat noi o generație e timpul să se schimbe alta”, a răspuns fotbalistul.

Amintim că FC Voluntari, cu Tamaş în teren, a învins Rapid, scor 1-0, vineri, în etapa a 10-a a Ligii I.

Fostul internațional român a vorbit despre ambițiile echipei din Voluntari

Anterior, fostul internațional român a vorbit despre ambițiile echipei din Voluntar și a spus că fotbaliștii grupării ilfovene nu se gândesc la play-off.

„Nu mă așteptăm la o asemenea victorie. Veneam cu un moral bun după victoria de la Mediaș. Știam cum joacă, știam că se apără foarte bine cei de la Mioveni. Au avut un șut pe spațiul porții în primă repriza, după care un voleu pe lângă în a doua, cam atât. Am controlat jocul și am meritat victoria. Am văzut comentariile celor din studio și interviurile care au fost înaintea mea. La 4-0 nu cred că a fost un meci echilibrat. Asta e fotbalul, când înscrii de 4 ori înseamnă că a fost un meci ușor. Nu s-a schimbat obiectivul, nu ne gândim la play-off.

Obiectivul e să nu mai avem emoțiile din anii trecuți. Va spun ce s-a vorbit la începutul campionatului. Când tragem linie, dacă avem șanse sau suntem în play-off, o să vedem. Avem un meci de Cupă important, acolo o să demonstrăm dacă merită să forțăm pentru mai mult. De fiecare dată Voluntari a început mai prost, acum este mai liniște, sperăm să mai luăm puncte si să fim și mai liniștiți”, a spus Gabriel Tamaș.

Sursă foto: Inquam Photos / Stefan Constantin