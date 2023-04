Gheorghe Hagi a reuşit să provoace hohote de râs în timpul conferinței de presă pe care a ţinut-o înaintea partidei de fotbal pe care urmează să o dispute Farul. El a ținut să comenteze eventualele vânzări de jucători pe care ar urma să le facă în vară. Aceste declarații vin în contextul în care mulți jucători sunt urmăriți de cluburi importante din Europa.

„Când faci bine, îți vine bine. Deci practic nu văd nimic deosebit. E normal. Când ajungi acolo sus și arăți că ești de câștigat, cred eu că toți avem de câștigat”, a spus Gică Hagi.

Hagi: Când faci bine, vine respectul

Întrebat dacă se va îmbogăți clubul în această vară de pe urma transferurilor a stârnit râsete în sală: „Nu clubul, eu!”.

„Și eu o să am o cotă bună, și eu o să fiu căutat. Când faci bine, vine respectul, vine bucuria, fericirea și toți constănțenii, dobrogenii sunt fericiți”, a mai adăugat Gică Hagi.

FCSB – Farul, meci contând pentru etapa a 4-a din play-off, este programat, luni, 17 aprilie, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 şi Prima Sport 1.

Salariu de doar 500 de euro pe lună

Gică Hagi este acționar principal, dar și antrenor la Farul. Regele a făcut recent câteva dezvăluiri despre cum merge treaba la echipa pe care o antrenează și a vorbit chiar despre salariul pe care-l încasează aici.

Contrar așteptărilor, Hagi a spus că nu are un salariu foarte mare, acesta fiind de doar 500 de euro, la care se adaugă bonusuri. O situație asemănătoare se întâmplă și în cazul jucătorilor.

„Eu sunt un antrenor care costă puțin. Cred că am salariul cel mai mic din prima ligă. Am 500 de euro pe lună. Așa că e ușor pentru conducere. Am însă bonusuri mai mari. Și la jucători e la fel”, a spus el.

Cele mai tari replici ale marelui fotbalist român

Trebuie spus că replicile lui Hagi au provocat nu doar o dată, în trecutul său, amuzament în rândul românilor. De departe cea mai cunoscută remarcă este „Să fie bine, ca să nu fie rău”. Printre cele mai tari se numără :