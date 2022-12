Vestea serii despre pensiile românilor! Anunțul făcut chiar de către Marius Budăi: Mai ridicăm acolo un procent

Ministrul Muncii spune că prioritatea instituției pe care o conduce este de a rezolva inchitățile din sistemul de pensii. Totuși, într-un interviu pentru România TV, oficialul român spune că acest lucru nu se poate întâmpla peste noapte și că este nevoie să fie efectuați mai mulți pași.

„Întreaga anvelopă bugetară pe care o punem la dispoziţia seniorilor este de 16,5%. 12,5% majorare, după care vin majorările de venituri din pachetele sociale. Trebuie să vă uitaţi la bugetul de stat pentru că avem pensia minimă şi mai ridicăm acolo un procent. Ajungem la 8,34%. Dacă vreţi să ducem discuția spre 9,4%, trebuie să atașăm şi 9,15% şi o să vedeţi că suntem la 9,4%.

Gândirea noastră social-democrată este să facem mai bine pentru cetăţeni. Mă bazez pe fapte si pe experiența din 2022, când a trebuit să fim proactivi şi să luăm acele masuri care sa vină urgent in sprijinul cetăţenilor. Trebuie să luăm în calcul şi cât ne costă compensarea din energie, sprijin pentru încălzirea locuinței 2022-2023. Cheltuielile sunt mult mai mari”, spune ministrul Marius Budăi.

De asemenea, ministrul Muncii a mai spus că ”avem calculul de la momentul legii 127 care mai trebuie actualizat. Însă a trebuit sa venim la guvernare si sa reluăm de undeva. Putem fi de acord, indiferent de cât de cârcotaşi putem fi, că nu se putea rezolva într-o noapte totul”.

Lucratul pe salariu minim pe economie are un impact negativ

Marius Budăi a mai spus că românii nu ar trebui să accepte să lucreze pe un salariu minim și în mână să ia o sumă mult mai mare, deoarece această practică va avea efecte negative asupra pensiei.

„Foarte mulți cetăţeni vin şi spun că au muncit 35-40 de ani. Am văzut zeci de mii de doare filă cu filă. Oamenii ne spun că au 35-40 de ani, dar 20 de ani sunt pe pensie de invaliditate. Chiar daca ar fi asa, eu am facut multe apeluri si am spus nu vă mai complaceţi să lucraţi pe 2 lei pe hârtie şi 5 lei în mână.

Oamenii spun: am avut salarii foarte mari. Păi da, dar în mână, nu pe hârtie. Am găsit cetăţeni care, timp de 20 ani, au fost şi obligaţi, dar şi acum cer acelaşi lucru, gândindu-se că nu mai ajung la vârsta senioratului, şi au lucrat cu o pătrime la salariul minim sau, în cel mai bun caz, la normă întreagă cu salariul minim.

Semnalele noastre sunt că şi acum se întâmplă astfel de lucruri, însă cand merg in control colegii de la Inspecţia Muncii, angajaţii nu declară nimic. Când este întrebat un angajat ce salariu are, el spune că are salariu minim. Eu sunt sigur că mulţi dintre cei care lucrează cu salariul minim pe hârtie nu au venitul cu care merge acasă”, a detaliat Marius Budăi.

Salariul minim, pentru cei care nu sunt calificați

Nu în ultimul rând, oficialul român a mai spus pentru sursa anterior citată care este, de fapt logica salariului minim.

„Salariul minim îl dau unui angajat când este necalificat. Îl ţin la mine în firmă un an, doi. Păi dacă e necalificat, nu îmi aduce productivitate. Care este logica să îl ţin 25-35-40 de ani la salariu minim? De ce acel om se complace în situaţia asta? Nu mai suntem în anii 2000, când ne spuneau unii angajatori: dacă nu îţi convine, mai am o sută care aşteaptă afară. Acum este o criză a forţei de muncă.

Unii spun că: am nevoie de bani acum, nu ma interesează cât am pe hârtie. Apoi, când ajung la pensie, strigă că au pensie mica. Cetăţenii trebuie să conştientizeze că degeaba spun că nu or să ajungă la vârsta pensionării. Uitaţi că ajung la vârsta pensionării şi apar problemele astea”, spune ministrul Muncii.