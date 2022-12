Se recalculează aceste pensii! Vestea dată chiar de Marius Budăi: Nu vor mai fi luate în calcul …

În cursul zilei de miercuri, 28 decembrie, a avut loc o ședință de Guvern, în urma căreia a fost susținut și un briefing de presă, în cadrul căruia ministrul Muncii și Solidarității Sociale a vorbit despre reducerea cheltuielilor cu pensiile și indemnizațiile.

Ministrul Marius Budăi mai spune că reducerea cheltuielilor se va face prin ajustarea procentului de calcul de la 80%, cât este în prezent, la 65% în cea mai mare parte a cazurilor.

De asemenea, oficialul mai spune că vor exista ajustări și în ceea ce privește vechimea necesară în magistratură, însă și în ceea ce privește cheltuielile.

”Liniile principale sunt următoarele: în primul și în primul rând, ajustarea prin reducerea cheltuielilor cu pensiile și indemnizațiile stabilite și plătite în baza unor legi speciale. Mă refer la cele șase categorii de legi, două în domeniul justiției, navigatorii, Curtea de Conturi, diplomații și, bineînțeles, pensiile militare.

Reducerea cheltuielilor se va face prin ajustarea procentului de calcul de la 80 la 65% în majoritatea cazurilor, excepție făcând magistrații care au protecția deciziei Curții Constituționale.

Însă și aici este o ajustare, o dată de vechime necesară în magistratură, strict în magistratură, dar și o reducere a cheltuielilor, astfel încât toate pensiile vor fi recalculate și nu mai va exista după aprobarea acestui proiect și publicarea lui în Monitorul Oficial și după scurgerea termenului de 6 luni de zile necesar recalculării prevăzut în lege, nicio pensie nu va mai depăși venitul în calcul”, spune acesta.

Nu vor fi luate în considerare veniturile care nu au un caracter permanent

Ministrul Marius Budăi a mai precizat că la baza calculului veniturilor nu vor mai fi luate în considerare veniturile care nu au un caracter permanent.

”De asemenea, la calculul… la baza de calcul a veniturilor nu vor mai fi luate în calcul veniturile care nu au caracter permanent și mă refer la acele prime acordate cum știm noi, cum se acordau câteodată în ultimele 6 luni sau câștigări de drepturi salariale care se acordau în ultima lună.

Mai mult de atât, nu se mai ia în calcul doar ultima lună, ci pe o perioadă de 12 ani dacă vorbim… de 12 luni dacă vorbim de magistrați din ultimii 10 ani. Și tot de la 6 la 12 luni pentru sistemul militar, în ultimii 5 ani”, arată oficialul român.

Acesta a mai menționat că toți miniștrii de resort sunt co-inițiatori ai proiectului, subliniind că nu este vorba doar de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

”De menționat, că toți miniștrii de resort sunt co-inițiatori. Co-inițiator nu este doar Ministerul Muncii, pentru că reglementările în vigoare care duc, de exemplu, către sistemul militar nu puteau să fie inițiate decât de ministerele de resort. În justiție, la fel, pentru personalul navigant – Ministerul Transporturilor, sau pentru pentru diplomați – Ministerul Afacerilor Externe. Toți acești miniștri, care au fost prinși și în memorandumul de care am făcut referire la început, au semnat ca și co-inițiatori acest proiect. Un impact bugetar pozitiv nu există în acest proiect, deci va fi doar impact suplimentar prin reducere de cheltuieli”, a mai spus acesta.

Magistrații nu vor avea parte de perioade asimilate

Tot în cadrul briefingului de presă, ministrul Marius Budăi a precizat că, pe lângă modul de calcul, magistrații nu vor putea avea parte de perioade asimilate.

”Am spus de modul de calcul. De asemenea, pentru magistrați nu se vor mai permite perioade asimilate. Perioada minimă asimilată care se va permite după publicarea proiectelor de act normativ în Monitorul Oficial va fi de minim 20 de ani, care va crește gradual, an de an, până la 25 de ani, urmând ca an de an să scadă perioadele: 20 cu 5 asimilați, după care 21 cu 4 și așa mai departe, până ajungem la strict 25 de ani”, a fost declarația ministrului Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi.