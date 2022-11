Parlamentarii AUR au depus, la Senat, două proiecte de lege care prevăd armonizarea salariului minim şi pensiei minime cu valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent prevăzut în anexa nr. 1 a OUG nr. 217 din 2000, care este exact norma adoptată recent în Parlamentul European, respectiv calcularea unui „coş de bunuri şi servicii la preţuri reale” pentru salariul minim.

Care sunt sursele de finanțare

Sursa de finanţare este prevăzută a fi impozitarea drastică a părţii necontributive a pensiilor speciale şi eliminarea finanţării de la bugetul de stat a partidelor politice parlamentare, arată partidul AUR, într-un comunicat de presă.

„O indexare a tuturor pensiilor cu 10% nu este corectă pentru pensionarii care au o pensie sub coşul minim de consum, pentru că îî menţine sub pragul sărăciei. În aceeaşi situaţie sunt toţi românii care au veniturile sub coşul minim de consum”, mai indică sursa citată.

De asemenea, indexările preconizate pentru salariul minim al românilor nu acoperă rata inflaţiei, mai arată AUR.

„Uniunea Europeană impune calcularea unui «coş de bunuri şi servicii la preţuri reale» pentru salariul minim. Pensionarii au şi ei dreptul la un «coş de bunuri şi servicii la preţuri reale» ca pensie minimă. Coşul minim de consum reprezintă «pragul sărăciei»”, conchide sursa menţionată.

Situația pensiilor speciale va fi tranșată anul acesta

Amintim că, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că pe 31 decembrie anul acesta se va închide discuţia pe subiectul pensiilor speciale printr-un proiect de lege iniţiat de Ministerul Muncii, aprobat de Guvern şi transmis spre adoptare în Parlament, subliniind că reforma pensiilor asumată prin PNRR nu se va face printr-o ordonanţă de urgenţă.

„Ministerul Muncii, conform celor din PNRR, are jalon să iniţieze legea cu pensiile speciale. Ministerul şi-a luat un consultant în Banca Mondială, au terminat raportul şi ministrul l-a pus la dispoziţia prim-ministrului. O să ne încadrăm în termen cu jalonul până la 31 decembrie, să venim cu o lege şi să închidem capitolul acesta.

Niciodată eu şi colegii mei nu am văzut pensiile militarilor intrând la speciale, pentru că sunt ocupaţionale şi există peste tot în lume. Ar fi culmea, cu război la cea mai lungă frontieră cu ţara în conflict, să intrăm într-o zonă de discuţie pentru pensiile militare. Nu am văzut nimic de la interministerială, dar să vedem soluţiile care sunt să închidem discuţia cu pensiile speciale. Pe 31 decembrie se închide discuţia cu pensiile speciale”, a afirmat Marcel Ciolacu.