Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, a subliniat însă că există și reversul medaliei, reprezentat de deficitul bugetar și de cel de cont curent, care reprezintă o amenințare pentru stabilitatea macrofinanciară a țării.

„Avem în ultimele decenii o evoluţie a economiei româneşti absolut spectaculoasă. În anul acesta vom avea un PIB de 1.600 de miliarde de lei, ceea ce este foarte, foarte mult. Decalajele de bunăstare au fost diminuate.

Eram undeva pe la 43% din media Uniunii Europene când am intrat în UE şi am ajuns acum la 77%, la egalitate cu Portugalia şi Ungaria şi aproape de Polonia, care este la 79% (…) România a pornit de pe poziţia penultima şi am ajuns cu 77%, undeva înspre mijlocul ţărilor fost comuniste care au intrat în Uniunea Europeană.

Dacă asta este partea bună, avem reversul medaliei, care se numeşte deficite gemene. Avem deficitul bugetar şi deficitul de cont curent, care reprezintă o problemă majoră pentru stabilitatea macrofinanciară. Nu vom avea stabilitate macrofinanciară dacă aceste două probleme nu sunt rezolvate”, a spus Rădulescu, la o conferinţă organizată de BNR.