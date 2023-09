Marcel Ciolacu a promis că banca va fi funcțională la 1 ianuarie 2025

Marcel Ciolacu a purtat joi discuții cu reprezentanții băncilor de dezvoltare. Subiectul a fost o posibilă cooperare pentru demararea unui program de asistenţă tehnică. Scopul acestuia va fi un transfer de cunoştinţe şi dezvoltarea unor produse financiare comune.

Toate acestea vor sprijini procesul de operaționalizare a Băncii de Investiţii şi Dezvoltare SA. Potrivit Executivului, România a promis, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, că această bancă va fi complet funcțională până la începutul anului 2025.

La întâlnire au participat și reprezentanți străini ai domeniului economic/bancar. Printre aceștia s-au numărat și reprezentanţi ai Japan Bank International Cooperation (JBIC), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) şi Export-Import Bank of the United States (US Exim).

Premierul a anunțat cu această ocazie că au fost deja făcuți primii pași pentru înființarea acestei bănci. Mai precis, Guvernul a aprobat cadrul legal necesar înființării. Ciolacu a precizat că scopul acestei bănci va fi finanțarea și orientarea finanțării către proiecte cu o importanţă strategică pentru ţară. Ea va fi și un intermediar între fondurile instituţiilor financiare internaţionale și România.

„România are nevoie de o bancă naţională de dezvoltare care să finanţeze sau să orienteze finanţări către acele proiecte de importanţă strategică pentru ţară, dar care nu pot găsi finanţare în sistemul bancar obişnuit. Totodată, o astfel de bancă naţională de dezvoltare va fi liantul dintre fondurile instituţiilor financiare internaţionale şi proiectele româneşti”, a declarat şeful Executivului.

În ce va consta cooperarea cu băncile străine?

Premierul Marcel Ciolacu susține că cele 3 bănci de dezvoltare reprezentate în cadrul întrevederii la care a participat vor sprijini operaţionalizare viitoarei Bănci de Investiţii şi Dezvoltare S.A. Acest sprijin se va manifesta prin „identificarea şi dezvoltarea de instrumente financiare care să fie finanţate împreună”.

În plus, Cu Japan Bank International Cooperation (JBIC), România a încheiat deja un Memorandum de Înțelegere, iar în prezent se poartă discuții pentru a stabili modalitățile concrete de implementare a proiectelor. O întâlnire pe această temă este planificată în perioada următoare.

Un comunicat emis de Guvern anunță etapele care se vor desfășura în viitor către direcția dorită de Executiv.