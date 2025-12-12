Depozitul la termen te ajută să faci economii pentru o perioadă scurtă sau medie, însă, pentru a beneficia cu adevărat de avantajele pe care ți le oferă, este important să înțelegi cum să compari corect dobânzile și când merită să alegi un astfel de instrument de economisire. În continuare regăsești câteva sfaturi care te ajută să iei decizia potrivită.

Atunci când depui o sumă de bani într-un depozit la termen, banca îți va oferi o dobândă la finalul perioadei. Cu cât suma este mai mare, cu atât și dobânda va crește. Însă, la momentul depunerii banilor, este foarte important să știi dacă această dobândă este fixă sau variabilă. În cazul în care este vorba despre o dobândă variabilă, suma pe care o vei primi la final se va modifica în funcție de fluctuațiile pieței pe durata depozitului.

Mult mai avantajos este să te orientezi către o bancă ale cărei dobânzi la depozite sunt fixe pe întreaga perioadă. Astfel, dobânda ta nu va fi afectată de schimbările de pe piaţă și poți ști de la bun început care este suma de bani pe care o vei primi la finalul depozitului. Drept urmare, ai mai mult control asupra banilor tăi și mai multă predictibilitate.

Dobânzile diferă în funcție de termen, adică de perioada pentru care ai ales să îți deschizi un depozit la termen. Un depozit pe 1 sau 3 luni, deși este mai flexibil, îți oferă o dobândă mai mică. Un depozit pe 6 luni are o dobândă mai bună, în timp ce un depozit pe 12 luni îți oferă dobânzi mai mari și mai avantajoase.

Este foarte important ca, în momentul în care vrei să alegi un depozit la termen, să verifici dobânda pentru același termen. Dacă, de exemplu, optezi pentru un depozit la termen pe o perioadă de 6 luni, compară aceeași ofertă la mai multe bănci și alege-o pe cea mai avantajoasă, în funcție de nevoile și posibilitățile tale.

Un depozit la termen poate fi deschis nu doar în lei, ci și în alte valute. Așadar, nu ești limitat doar la lei, ci poți alege valuta care îți oferă cele mai multe avantaje. Cu cât suma de bani depusă este mai mare, cu atât și dobânda va crește. Însă, trebuie să ții cont că există o anumită sumă minimă pentru deschiderea unui depozit, așa că trebuie să te asiguri că dispui de suma de bani necesară, în funcție de valuta pe care o alegi.

Unele bănci îți oferă posibilitatea de a deschide un depozit la termen direct în agenție sau prin intermediul unei platforme de Internet/Mobile Banking. Ce trebuie să reții este faptul că valoarea dobânzii la momentul constituirii depozitului va fi influențată de acest canal. De exemplu, dacă îți deschizi un depozit la termen online, prin Internet/Mobile Banking, și depui o sumă consistentă, poți beneficia de o dobândă mult mai avantajoasă față de dobânda din agenție.

Acum că ai aflat care sunt factorii care influențează dobânda și cum să alegi depozitul la termen cu cele mai multe beneficii, iată când merită să alegi această metodă de economisire:

Când vrei să economisești bani pentru o perioadă scurtă sau medie;

Când ai o sumă de bani de care nu vei avea nevoie în perioada următoare;

Când îți dorești siguranță, deoarece depozitele la termen sunt garantate de FGDB;

Când dobânzile sunt în creștere;

Când vrei un câștig stabil, fără fluctuații.

În concluzie, dobânzile pentru depozitele la termen pot varia în funcție de perioada aleasă, de canalul de constituire, de suma depusă și de valuta aleasă. Verifică toate aceste aspecte înainte de a alege un depozit la termen. Acest instrument de economisire este ideal atunci când cauți siguranță și predictibilitate și nu ai nevoie de banii depuși pentru perioada aleasă.