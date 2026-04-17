Noul model Dacia este înrudit cu Renault Twingo, iar asemănările dintre cele două mașini sunt evidente. Potrivit Autocar, versiunea Dacia preia elemente precum montantul C înclinat, linia curbată a plafonului, geamurile spate rotunjite și forma similară a pasajelor roților, caracteristici regăsite și la „fratele” său cu design retro.

Totuși, există și diferențe importante. Modelul Dacia renunță la partea frontală rotunjită specifică Twingo și adoptă un panou subțire, lucios, de culoare neagră, asemănător celui de pe Spring. În zona din spate, lipsesc elementele decorative în formă de „lentilă”, iar blocurile optice sunt poziționate mai sus față de modelul Renault.

Dacia is building a £16,000 electric car: here’s your first look https://t.co/nxhkkW5Tpm pic.twitter.com/o1n4XlJ3sN — Autocar (@autocar) April 16, 2026

Noul model urban Dacia urmează să fie prezentat mai târziu în acest an, înainte de debutul public programat la Salonul Auto de la Paris din octombrie, iar dezvoltarea sa a durat aproximativ 16 luni.

Deși este poziționat în aceeași clasă cu modelul Spring, acesta nu îl va înlocui imediat. Șeful de produs Dacia, Patrice Lévy-Bencheton, a precizat pentru Autocar că cele două vehicule sunt „încă destul de diferite”, noul model fiind puțin mai mare și mai lat și având un design inspirat din gama SUV a mărcii.

În lipsa unor detalii tehnice oficiale complete, se estimează că noul model va fi apropiat de Renault Twingo, cu o baterie de 27,5 kWh și o autonomie de aproximativ 260 km. Dacia a confirmat însă că prețul de pornire va fi sub 18.000 de euro, ceea ce îl va face mai accesibil decât Twingo și unul dintre cele mai ieftine vehicule electrice de pe piață.

Dacia a anunțat că va lansa încă trei vehicule electrice în următorii patru ani, însă detaliile complete nu au fost încă dezvăluite. Unul dintre acestea va fi versiunea electrică a noii generații Sandero, care va adopta o gamă de motorizări „multi-energie”, potrivit companiei.

Modelul va utiliza platforma CMF-B de la Renault, capabilă să susțină motoare pe benzină, hibride și electrice. Dacia a precizat că Sandero va rămâne un reper de preț în segmentul său, fiind ani la rând una dintre cele mai accesibile mașini de pe piața din Marea Britanie.

În paralel cu extinderea gamei electrice, producătorul va continua dezvoltarea modelelor hibride. În prezent, aproximativ 25% dintre vehiculele vândute sunt hibride, însă obiectivul companiei este creșterea ponderii la aproximativ două treimi în viitor.

Modelele Striker și Bigster vor avea un rol important în creșterea prezenței Dacia în segmentul C, unul mai mare și mai profitabil, cu obiectivul de a crește ponderea acestuia de la o cincime la o treime din vânzările totale.

Pe termen lung, Dacia își va menține strategia de business bazată pe costuri reduse, eficiență și platforme comune, ceea ce îi oferă un avantaj estimat la aproximativ 15% față de concurență, potrivit companiei. În același timp, peste 70% dintre clienți rămân fideli mărcii, iar alți 10% aleg modele Renault.