La Fagura credem că tehnologia poate face finanțarea mai simplă, mai transparentă și mai aproape de antreprenori. Aceeași viziune o împărtășește și Mastercard Strive, un program global lansat de Mastercard Center for Inclusive Growth, care susține digitalizarea și dezvoltarea micilor afaceri din întreaga lume.

Prin parteneriate strategice cu organizații și startup-uri inovatoare, Mastercard Strive ajută IMM-urile să adopte soluții digitale, să își optimizeze fluxurile financiare și să crească sustenabil. În România, Fagura este unul dintre fintech-urile sprijinite în cadrul acestui program — un pas important în misiunea noastră de a construi un ecosistem financiar modern, accesibil și digital.

Widget AI este o extensie inteligentă, dezvoltată de Fagura, care analizează instant datele introduse de antreprenori și oferă un răspuns rapid privind eligibilitatea pentru finanțare. Tot procesul se desfășoară digital, în câteva secunde, fără birocrație și fără drumuri inutile. Cel mai important este că se întâmplă exact pe platformele sau în comunitățile în care se află fondatorii afacerilor.

Antreprenorii pot accesa Widget AI direct de pe site-urile partenerilor Fagura, precum AVBS.ro, Finzoom.ro, Cassa.ro, MR Finance, Moldova Invest, Bob Tech SRL, ADN Finanz sau Reasig.



Astfel, verificarea eligibilității devine parte dintr-o experiență online fluentă și integrată, exact acolo unde antreprenorii caută deja soluții financiare.

Prin acest Scoring Widget AI, Fagura aduce mai aproape de antreprenori o tehnologie care până acum era accesibilă doar marilor instituții financiare. Instrumentul simplifică procesul de decizie, economisește timp și permite o evaluare obiectivă, bazată pe date reale, nu pe birocrație. Mai mult, odată calificat pentru finanțare, totul este rapid: de la crearea contului, la depunerea cererii și la ridicarea finanțării.

Această inițiativă face parte din eforturile noastre de a construi un ecosistem de finanțare colaborativ, în care antreprenorii, partenerii și investitorii au la dispoziție instrumente inteligente, sigure și rapide.

Lansarea Scoring Widget AI marchează începutul unei noi etape pentru Fagura în România: aceea a finanțării inteligente, ghidate de date și susținută de inteligența artificială (AI). Este o dovadă că atunci când tehnologia, inovația și colaborarea se întâlnesc, apar soluții care schimbă modul în care afacerile se finanțează. Cu sprijinul Mastercard Strive, continuăm să dezvoltăm produse care susțin antreprenorii și accelerează transformarea digitală a economiei românești.