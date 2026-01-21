La întrebarea privind disponibilitatea de a merge la urne, măsurată pe o scară de la 1 la 10 (1 = „sigur nu”, 10 = „sigur da”), rezultatele indică o polarizare puternică:

22,4% aleg nivelul „1”

58,4% aleg nivelul „10”

Doar 2,3% nu știu sau nu răspund

Restul variantelor (2–9) însumează procente mici și dispersate, ceea ce indică un nucleu dur al celor foarte hotărâți să voteze.

În rândul celor care exprimă o opțiune politică (72% din eșantion), distribuția arată astfel:

– AUR – 40,9%, în creștere față de noiembrie (38%)

– PSD – 18,2%, în scădere față de noiembrie (19,5%)

– PNL – 13,5%, ușor în scădere (14,6% în noiembrie)

– USR – 11,7%, relativ stabil (12,3% anterior)

– UDMR – 4,9%

– SENS – 3,4%

– POT – 1,5%, în scădere vizibilă față de toamnă

– SOS România – 2,8%, cu o creștere față de noiembrie (1,7%)

– Alte partide – 1,1%

– Independenți – 2%

Potrivit analizei INSCOP, raportul politic începe să se apropie:

-partidele de la guvernare cumulează 48,3%

-opoziția parlamentară ajunge la 45,8%

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, explică faptul că:

„Raportul intenţiei de vot între partidele aflate la guvernare (scor cumulat de 48,3%) şi partidele din opoziţia parlamentară (scor cumulat de 45,8%) tinde să se echilibreze la începutul anului 2026 şi pe fondul faptului că AUR revine la o intenţie de vot de peste 40%, după recului de la finalul anului trecut când ajunsese la 38%.”

Acesta subliniază și evoluția ultimelor luni:

„Analiza riguroasă a evoluţiei intenţiei de vot în ultimele 9 luni (din mai 2025 până în ianuarie 2026) evidenţiază o remarcabilă stabilitate pentru toate partidele, variaţiile de la lună la lună fiind mici şi rare.”

Contextul geopolitic și economic este considerat un factor important:

„Acest lucru arată că partidele nu câştigă, dar nici nu pierd semnificativ, în pofida unei perioade marcate de tensiuni provocate de evoluţiile din domenii cheie precum economie/preţuri, politică fiscală/taxe, politică externă, justiţie sau riscuri de securitate/război. Ne aflăm deocamdată într-un status-quo politic rigid care descurajează rupturi de ritm şi crize politice majore.”

Sondajul a fost realizat:

-în perioada: 12–15 ianuarie 2026

-metodă: CATI (interviuri telefonice)

-eșantion: 1100 de respondenți

-reprezentativitate: sexe, vârstă, ocupație

-populație vizată: persoane 18+ din România, neinstituționalizate

-marja de eroare: ±3% la un nivel de încredere de 95%