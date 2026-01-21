Intenția de participare la vot
La întrebarea privind disponibilitatea de a merge la urne, măsurată pe o scară de la 1 la 10 (1 = „sigur nu”, 10 = „sigur da”), rezultatele indică o polarizare puternică:
22,4% aleg nivelul „1”
58,4% aleg nivelul „10”
Doar 2,3% nu știu sau nu răspund
Restul variantelor (2–9) însumează procente mici și dispersate, ceea ce indică un nucleu dur al celor foarte hotărâți să voteze.
Cum ar vota românii la parlamentare
În rândul celor care exprimă o opțiune politică (72% din eșantion), distribuția arată astfel:
– AUR – 40,9%, în creștere față de noiembrie (38%)
– PSD – 18,2%, în scădere față de noiembrie (19,5%)
– PNL – 13,5%, ușor în scădere (14,6% în noiembrie)
– USR – 11,7%, relativ stabil (12,3% anterior)
– UDMR – 4,9%
– SENS – 3,4%
– POT – 1,5%, în scădere vizibilă față de toamnă
– SOS România – 2,8%, cu o creștere față de noiembrie (1,7%)
– Alte partide – 1,1%
– Independenți – 2%
Echilibru între guvernare și opoziție
Potrivit analizei INSCOP, raportul politic începe să se apropie:
-partidele de la guvernare cumulează 48,3%
-opoziția parlamentară ajunge la 45,8%
Analiza INSCOP: stabilitate și lipsă de rupturi politice
Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, explică faptul că:
„Raportul intenţiei de vot între partidele aflate la guvernare (scor cumulat de 48,3%) şi partidele din opoziţia parlamentară (scor cumulat de 45,8%) tinde să se echilibreze la începutul anului 2026 şi pe fondul faptului că AUR revine la o intenţie de vot de peste 40%, după recului de la finalul anului trecut când ajunsese la 38%.”
Acesta subliniază și evoluția ultimelor luni:
„Analiza riguroasă a evoluţiei intenţiei de vot în ultimele 9 luni (din mai 2025 până în ianuarie 2026) evidenţiază o remarcabilă stabilitate pentru toate partidele, variaţiile de la lună la lună fiind mici şi rare.”
Contextul geopolitic și economic este considerat un factor important:
„Acest lucru arată că partidele nu câştigă, dar nici nu pierd semnificativ, în pofida unei perioade marcate de tensiuni provocate de evoluţiile din domenii cheie precum economie/preţuri, politică fiscală/taxe, politică externă, justiţie sau riscuri de securitate/război. Ne aflăm deocamdată într-un status-quo politic rigid care descurajează rupturi de ritm şi crize politice majore.”
Metodologia sondajului
Sondajul a fost realizat:
-în perioada: 12–15 ianuarie 2026
-metodă: CATI (interviuri telefonice)
-eșantion: 1100 de respondenți
-reprezentativitate: sexe, vârstă, ocupație
-populație vizată: persoane 18+ din România, neinstituționalizate
-marja de eroare: ±3% la un nivel de încredere de 95%
